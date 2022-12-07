El 6 de diciembre de 2022, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó a cuatro funcionarios superiores del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Uno de los ...

El 6 de diciembre de 2022, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó a cuatro funcionarios superiores del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Uno de los nombramientos aprobados fue el de Armando Ramírez Sánchez, propuesto como Administrador General de Grandes Contribuyentes. En la reunión de la comisión, Ramírez Sánchez aseguró que continuarán los cobros a los grandes contribuyentes y que en enero presentarán el Plan Maestro 2023. Sobre los planes para aumentar la recaudación, el funcionario dijo que se revisarán los juicios otorgados por el Poder Judicial y se trabajará con los accionistas y cuerpos técnicos de las grandes empresas. La comisión también aprobó los nombramientos de los siguientes funcionarios:

Antonio Martínez Dagnino, como jefe del SAT

Gari Gevijoar Flores Hernández González, como Administrador General de Recaudación

Ricardo Carrasco Varona, como Administrador General Jurídico.

Gari Gevijoar Flores Hernández González, propuesto como Administrador General de Recaudación, dijo que en el próximo año se intentará llegar a la meta estimada de 4.26 billones de pesos, a través de la fiscalización y los programas de captación de impuestos y cumplir con las expectativas. Además, Flores Hernández González indicó que como parte de una de sus líneas de acción se acercará con las 57 administraciones desconcentradas de recaudación.