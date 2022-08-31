Para obtener el descuento, los contribuyentes deberán estar al corriente con sus obligaciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una facilidad para reducir hasta el 100% las mul...

Para obtener el descuento, los contribuyentes deberán estar al corriente con sus obligaciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una facilidad para reducir hasta el 100% las multas por incumplimiento de las declaraciones pendientes en años anteriores a 2022. En un comunicado, la autoridad explicó que para obtener dicha facilidad deberán estar al corriente con sus obligaciones para recibir este beneficio. Las personas que pueden obtener esta facilidad son:

Las que recibieron notificaciones de requerimiento y de la multa, pero no recibieron requerimiento del cobro de la misma, accederán a la reducción del 100 por ciento. Las que recibieron notificaciones de requerimiento, así como de la multa y también el requerimiento de cobro de la misma, obtendrán la reducción de hasta el 90% de acuerdo con la siguiente tabla:

¿Cómo funciona la reducción de multas del SAT?

¿Cuándo te informaron de la multa? Porcentaje de reducción Menos de 1 año 90 % Más de 1 y hasta 2 años 80 % Más de 2 y hasta 3 años 70 % Más de 3 y hasta 4 años 60 % Más de 4 y hasta 5 años 50 % Más de 5 años 40 %

El SAT expuso que los contribuyentes que cuenten con Buzón Tributario recibirán la línea de captura para pagar el monto con descuento, la cual estará disponible hasta el 9 de septiembre de 2022. "Después de esta fecha (9 de septiembre), si no han hecho el pago correspondiente, deberán solicitar una actualización a través del Portal del SAT o MarcaSAT, aprovechando los mismos beneficios", detalló.

Cómo obtener el formato de pago de las multas con descuentos

Ingresar al Portal del SAT, a través de la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/32846/presenta-tu-aclaracion-como-contribuyente Seleccionar la opción "Servicio o solicitudes/Solicitud/REDUCCIÓN DE MULTAS VIG 74 CFF". Por medio de MarcaSAT 55 6272 2728, marcar la opción 9 y después 1; una vez registrada su solicitud, se le hará llegar el formato de pago a través de la cuenta de correo que proporcione.

La reducción de multas tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, comentó la autoridad, y puso a disposición de los contribuyentes un el tutorial en el canal de YouTube del SAT.