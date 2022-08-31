Para obtener el descuento, los contribuyentes deberán estar al corriente con sus obligaciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una facilidad para reducir hasta el 100% las multas por incumplimiento de las declaraciones pendientes en años anteriores a 2022. En un comunicado, la autoridad explicó que para obtener dicha facilidad deberán estar al corriente con sus obligaciones para recibir este beneficio. Las personas que pueden obtener esta facilidad son:
- Las que recibieron notificaciones de requerimiento y de la multa, pero no recibieron requerimiento del cobro de la misma, accederán a la reducción del 100 por ciento.
- Las que recibieron notificaciones de requerimiento, así como de la multa y también el requerimiento de cobro de la misma, obtendrán la reducción de hasta el 90% de acuerdo con la siguiente tabla:
¿Cómo funciona la reducción de multas del SAT?
|¿Cuándo te informaron de la multa?
|Porcentaje de reducción
|Menos de 1 año
|90 %
|Más de 1 y hasta 2 años
|80 %
|Más de 2 y hasta 3 años
|70 %
|Más de 3 y hasta 4 años
|60 %
|Más de 4 y hasta 5 años
|50 %
|Más de 5 años
|40 %
El SAT expuso que los contribuyentes que cuenten con Buzón Tributario recibirán la línea de captura para pagar el monto con descuento, la cual estará disponible hasta el 9 de septiembre de 2022. "Después de esta fecha (9 de septiembre), si no han hecho el pago correspondiente, deberán solicitar una actualización a través del Portal del SAT o MarcaSAT, aprovechando los mismos beneficios", detalló.
Cómo obtener el formato de pago de las multas con descuentos
- Ingresar al Portal del SAT, a través de la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/32846/presenta-tu-aclaracion-como-contribuyente
- Seleccionar la opción "Servicio o solicitudes/Solicitud/REDUCCIÓN DE MULTAS VIG 74 CFF".
- Por medio de MarcaSAT 55 6272 2728, marcar la opción 9 y después 1; una vez registrada su solicitud, se le hará llegar el formato de pago a través de la cuenta de correo que proporcione.
La reducción de multas tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, comentó la autoridad, y puso a disposición de los contribuyentes un el tutorial en el canal de YouTube del SAT.