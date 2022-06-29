La autoridad fiscal reactivó créditos fiscales millonarios a la la empresa Chivas de Corazón S.A. de C.V y a ex funcionarios públicos de Jalisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) react...

La autoridad fiscal reactivó créditos fiscales millonarios a la la empresa Chivas de Corazón S.A. de C.V y a ex funcionarios públicos de Jalisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reactivó 42 créditos fiscales que habían sido cancelados con inconsistencias o irregularidades, a la empresa Chivas de Corazón S.A. de C.V, misma que administra al equipo de futbol de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

De acuerdo con Reporte Indigo, la empresa aparece con 42 créditos fiscales reactivados, por un monto total de 545.07 millones de pesos, de acuerdo con la base de datos que proporcionó el SAT vía transparencia.

Recientemente medios nacionales reportaron que la empresaria Angélica Fuentes, quien fuera ex propietaria de las Chivas por su matrimonio con Jorge Vergara, actualmente enfrenta un adeudo millonario al fisco, que causará el embargo de 50 marcas que son de su propiedad. La también llamada "reina del gas" por dirigir la empresa Corporativo Grupo Imperial y presidir la Asociación Mexicana de Gas Natural debe 944 millones de pesos en impuestos de 2012. Lo que provocó que desde el año pasado se hiciera el pedido de embargo de algunas de las marcas de su portafolio. En 2019, la empresa Chivas de Corazón S.A. de C.V registro un adeudo fiscal de 400 millones de pesos. Dicha cantidad corresponde a impuestos no pagados en el ejercicio del año 2010. Asimismo, en 2018, el SAT reclamó al club el pago de 800 millones de pesos por incumplimiento de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales del 2010 y el 2011. De acuerdo con el diario Reforma, el SAT intentó cobrarle al equipo propiedad del empresario Jorge Vergara, en concreto a Chivas de Corazón, S. A de CV, la razón social responsable del club Chivas Rayadas.

Otros deudores en Jalisco

Según lo informado por Reporte Indigo, otro caso relevante en el estado es el de Álvaro Córdoba Pérez, quien fungió como director administrativo del Seguro Popular en Jalisco, durante la administración del gobernador panista, Emilio González Márquez, y quien aparece en los registros del SAT con 205 créditos fiscales reactivados por un monto de 2 mil 184.26 millones de pesos.

Asimismo, se incluye al ex servidor público, Fernando Delgado Aristi, fungió como Director de Recursos Financieros del OPD Servicios de Salud Jalisco, sobre el cual pesan 29 créditos fiscales reactivados que ascienden a un total de 2 mil 294.52 millones de pesos.

Por otra parte, el medio informó que también se encuentra el caso de Héctor Vielma Ordoñez, quien fue presidente municipal del Ayuntamiento de Zapopan, en el periodo 2010-2012, por el PRI, y quien tiene un adeudo tributario que le fue reactivado, por una cantidad de 96.72 millones de pesos. También aparece en la lista el expresidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, con un crédito fiscal reactivado por 0.01 millones de pesos; y el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, con dos créditos fiscales reactivados por 0.02 millones de pesos. Finalmente, el SAT también le reactivó dos créditos fiscales al Instituto Jalisciense de la Vivienda, por una suma de 0.63 millones de pesos.