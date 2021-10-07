Los asociados de plataformas de servicios digitales podrán inscribirse al IMSS a partir de una aportación mensual. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca afiliar a más de 500,000 personas que laboran en plataformas digitales, al programa piloto para la incorporación voluntaria de personas trabajadoras independientes. No obstante, el esquema implica que los trabajadores de servicios digitales asuman el costo de su aseguramiento. “El gran debate es quién debe pagar el aseguramiento, acaso las empresas, pero no podemos esperar a que se resuelva para avanzar”, dijo Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del organismo a El Economista.

Beneficios de inscribirse al IMSS

Por otra parte, los usuarios conductores y usuarios repartidores podrán inscribirse al IMSS, aportando una cierta cantidad de dinero que se calculará según los días del mes de aseguramiento. De acuerdo con Expansión, bajo este esquema de prueba piloto, los trabajadores tendrán acceso a los cinco seguros del Régimen Obligatorio del Seguro Social:

Servicios médicos.

Hospitalarios, farmacéuticos y maternidad.

Incapacidades.

Pensión por invalidez y vida.

Ahorro para el retiro y guarderías.

Además, podrán registrar a sus beneficiarios legales, tales como cónyuges, padres e hijos, de tal manera que podrán tener acceso a:

Servicios médicos.

Servicios hospitalarios.

Medicamentos.

La STPS será la responsable de comenzar con los cambios legislativos

En marzo, tras una demanda laboral, Uber en el Reino Unido aceptó garantizar al menos el pago del salario mínimo, vacaciones con goce de sueldo, inscripción a un plan de pensiones y seguro de accidentes a sus conductores y repartidores. Por otro lado, en mayo, el gobierno de España reformó su código laboral para reconocer como asalariadas a las personas que laboran en plataformas. En este contexto, la funcionaria mexicana reconoció que el país no puede quedarse atrás de estos avances. “El IMSS será respetuoso de lo que, eventualmente, la legislación diga al respecto, de lo que se llegue a legislar en materia laboral”, señaló. Sin embargo, será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Congreso de la Unión quienes tendrán que comenzar los cambios legislativos. “En tanto eso ocurre, que la gente esté protegida, que tenga acceso a un esquema que les da la cobertura total”, resaltó.

UNTA dio a conocer su descontento por anuncio del IMSS

El martes pasado, la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicaciones (UNTA), el primer sindicato reconocido en el país que agrupa a conductores y repartidores de plataformas digitales, expresó su descontento por el anuncio del programa piloto del IMSS, ya que no fueron consultados para su elaboración, además de que la propuesta deja sólo en los trabajadores la posibilidad de acceder a la seguridad social, excluyendo la responsabilidad de participación de las empresas, de acuerdo con El Economista. "Incorporarse al IMSS implica una reducción significativa al salario nominal. Se estima que esta reducción representa un promedio de 2,000 pesos al mes. A esto hay que sumar el pago de impuestos, así como la constante reducción de tarifas por entrega o por viaje que constantemente imponen este tipo de empresas. La baja constante del salario en estos trabajos ha quedado impune al no existir relación laboral", expusieron en el escrito dirigido al director del IMSS, Zoé Robledo.

Propósito del programa piloto

Asimismo, Norma Gabriela López señaló que el convenio con las plataformas tiene dos grandes objetivos, la primera es la difusión del programa para que, “en tanto la política pública se desarrolla, la gente esté protegida”. El otro propósito es “tener información de primera mano para conocer al sector, para saber qué funcionaría y cómo hacer que funcione ante una legislación específica en un futuro”, detalló. Resaltó que el instituto ha estado diseñando un esquema de aseguramiento ad hoc para quienes trabajan a través de las plataformas digitales. “No es fácil porque la diversidad entre las personas que participan de ese tipo de ingresos es amplia”. Sin embargo, el gran reto ha sido flexibilizar la incorporación de este sector en la “estructura rígida que tiene la Ley del Seguro Social (LSS), de tal manera que no pierdan los derechos laborales” y, al mismo tiempo, integren las diferentes modalidades de esta economía. “Lo que no queremos que nos pase, como IMSS, es que sea al revés, que de repente haya una legislación de un colectivo que no conocemos y tengamos que flexibilizar los mecanismos de incorporación, pero no sepamos cómo”, subrayó.

¿Cómo inscribirse?

Cabe señalar que la cuota que pagarán repartidores y conductores de Didi, Uber y Rappi, mes a mes se define según el ingreso mensual que declaran. “Supongamos que es el salario mínimo, al mes percibirá más de 4,300 pesos, entonces, su aportación al IMSS sería de menos 1,150 pesos, alrededor de 37 pesos diarios. Con eso aseguras a tu familia, a tus hijos de hasta 16 años o hasta los 25 si siguen estudiando, pero si tienen una discapacidad es de manera permanente”, apunta la funcionaria. Para poder realizar el registro, los usuarios tendrán que ingresar a la página de “Personas Trabajadoras Independientes” y proporcionar la siguiente información:

Nombre completo.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Número de Seguridad Social (NSS).

Correo electrónico.

Domicilio.

Luego, el sistema pedirá información sobre el ingreso mensual. “No es por día, es el bruto que tienen mensualmente, sobre ese ingreso se hace el cálculo de cuánto será la cuota”, expuso. Además, la cantidad declarada se puede cambiar cada mes. “Es lo bondadoso del esquema, si este mes tuviste un muy buen ingreso, lo ajustas; si, al contrario, no te fue tan bien, lo reduces. Si de plano no obtuviste ingresos y no puedes pagar los 1,150 pesos mínimos, lo retomas el siguiente mes”, concluyó. Con información de El Economista y Expansión. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/500000-repartidores-y-conductores-de-Didi-Uber-y-Rappi-meta-de-afiliacion-del-IMSS-20211005-0141.html https://expansion.mx/empresas/2021/10/01/imss-para-repartidores-conductores-uber-didi-rappi

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