La obtención de una medalla olímpica para un atleta debe ser uno de los más grandes reconocimientos de su carrera, y en ocasiones viene acompañado de premios económicos El domingo 11 de agosto de 2...

La obtención de una medalla olímpica para un atleta debe ser uno de los más grandes reconocimientos de su carrera, y en ocasiones viene acompañado de premios económicos El domingo 11 de agosto de 2024 culminaron los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que la delegación de atletas mexicanos obtuvo cinco medallas olímpicas, tres de plata y dos de bronce, en las siguientes disciplinas: Plata

Clavados

Boxeo

Judo

Bronce

Tiro con arco, equipos mixtos

Clavados.

La obtención de una medalla olímpica para un atleta debe ser uno de los más grandes satisfactores de su carrera, y en ocasiones viene acompañado de premios en numerario. De acuerdo con Fiscalia, no debe perderse de vista que esto puede tener un efecto fiscal, el cual es necesario conocer, para que estos atletas cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Por eso, realizó un análisis de los ingresos obtenidos por atletas mexicanos laureados en las olimpiadas.

¿Qué ingresos reciben los deportistas?

La consultora explicó que los competidores, en general, no obtienen ingresos directamente por participar en los Juegos Olímpicos, pero normalmente sí obtienen una remuneración por parte del Comité Olímpico de su país si son ganadores de una medalla. En el caso mexicano, bajo el Artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y organismos de los sectores públicos otorgar “ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas”. Luego, el Artículo 84 del Reglamento de la LGCFD señala que “las personas candidatas a obtener los estímulos y apoyos […], deben cumplir con lo establecido en el presente reglamento y con los requisitos y procedimientos previstos en las reglas de operación”. Para ello, se debe atender a lo establecido en el presupuesto de la CONADE para 2024, específicamente a lo destinado para los premios a los medallistas olímpicos, definidos como se indica a continuación:

3 millones de pesos para medalla de oro

2 millones de pesos para medalla de plata

1 millón de pesos para medalla de bronce.

¿Pagan impuestos los deportistas por su premio obtenido?

Fiscalia señaló que el ingreso que perciben estos atletas tiene un tratamiento fiscal particular. Las becas o estímulos obtenidos por los deportistas son ingresos no objeto considerados en el Artículo 90 de la Ley del ISR. El precepto citado indica que no serán ingresos objeto del impuesto los “apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas”. Por lo tanto, se concluye que las becas o cualquier otra remuneración que el deportista obtenga como reconocimiento a su desempeño, no se considerarán ingreso en términos del párrafo quinto del Artículo 90 si estas se entregan a través del Programa de Cultura Física y Deporte.

¿Qué sucede con la medalla?

Pero Fiscalia señaló que el atleta, al recibir su presea, estaría obteniendo también un ingreso en bienes por la medalla ganada, que no se ubica en el supuesto analizado anteriormente, pues no proviene del Presupuesto de Egresos de la Federación, sino del Comité Olímpico Internacional. El valor de las medallas entregadas en las Olimpiadas de París 2024, se estiman en los siguientes montos:

Medalla de oro: 980 USD ($18,620 MXN) Medalla de plata: 486 USD ($9,234 MXN) Medalla de bronce (fabricada con hierro de la Torre Eiffel): 13 USD ($247 MXN)

El Artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) señala que se consideran ingresos todos aquellos obtenidos en efectivo, en bienes, devengado cuando señale en la Ley, en crédito, en servicios en los casos que señale esta Ley, o de cualquier otro tipo. De lo anterior se desprende que la obtención de una medalla implica la percepción de un ingreso, para lo cual se tomaría en consideración el valor de mercado para determinar el monto del mismo. En otros países, como en Estados Unidos, donde también este tipo de ingresos está gravado, se ha planteado la posibilidad de exentar la obtención de medallas olímpicas o preseas similares. Por eso, Fiscalia considera que sería conveniente que en México, en aras de apoyar a los deportistas mexicanos, se planteara alguna medida similar.