Conasami ajusta los límites y la fórmula de cálculo para que los aumentos del salario mínimo beneficien de verdad a los trabajadores La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) ha iniciado el proceso de actualización del subsidio para el empleo, tras constatar que los incrementos significativos en el salario mínimo desde 2018 han desfasado las tablas actuales de subsidio, perjudicando principalmente a los trabajadores con menores ingresos. Este ajuste busca asegurar que los aumentos salariales se reflejen efectivamente en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Subsidio actual queda obsoleto

Desde el inicio de la presente administración, el salario mínimo ha experimentado una recuperación del 116%, incluyendo un incremento del 20% otorgado este año. Sin embargo, según Alejandro Avilés, representante del sector obrero ante la Conasami, estos aumentos no han impactado de manera proporcional en los ingresos de los trabajadores debido a un subsidio para el empleo obsoleto. "El esfuerzo para recuperar el poder adquisitivo ha sido notable, pero la tabla de subsidio para el empleo no se ha actualizado, lo que significa que los incrementos no se han reflejado completamente en los ingresos netos de quienes perciben el salario mínimo", explicó Avilés. En respuesta a esta problemática, la Conasami ha colaborado con la Unidad de Política de Ingresos Tributarios (UPIT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar y modificar la tabla de subsidio. El resultado de este esfuerzo conjunto es la publicación de un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación, efectivo desde el primero de mayo, que ajusta el límite superior del ingreso mensual elegible para el subsidio a 9,081 pesos, frente a los 7,382.33 pesos anteriores.

Cambios en el cálculo

El decreto también introduce un cambio en el cálculo del subsidio al empleo, que ahora se determinará como un 11.82% del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aplicable de forma uniforme a todos los trabajadores cuyo salario mensual no exceda el nuevo límite. Este cambio no solo simplifica el cálculo del subsidio, sino que también asegura que se ajuste automáticamente cada año en función de las variaciones en el costo de vida, manteniendo así su valor real. Este nuevo enfoque hacia el subsidio para el empleo representa una visión modernizada y más equitativa de apoyo a los trabajadores, garantizando que el beneficio fiscal acompañe efectivamente al incremento del salario mínimo y contribuya a una mejora tangible en la calidad de vida de los trabajadores de menores ingresos en México.