El SAT recaudó más de 200 mil millones de pesos a partir de 719 grandes contribuyentes. Sin embargo, el total de pagadores de impuestos con estas características es de unos 12 mil, por lo que el fisco todavía tiene mucha tela de donde cortar. Según las cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al mes de septiembre, los contribuyentes deben a la autoridad fiscal 900 mil 868 millones de pesos, reporta el diario El Economista. De éstos, el 30% son adeudos de los grandes contribuyentes, con créditos fiscales del orden de los 269 mil 654 millones de pesos. Las personas físicas sin actividad empresarial apenas representan el 0.7%. Por el contrario, el 99.3% de los créditos son de personas morales.

Fiscalizan a grandes contribuyentes

La punta de lanza de la estrategia recaudadora durante los últimos meses ha consistido en fiscalizar a los grandes contribuyentes. La jefa de la autoridad fiscal, Raquel Buenrostro, dijo que como producto de este esfuerzo se han obtenido 200 mil 999 millones de pesos. Esta recaudación se obtuvo de fiscalizar a 719 grandes contribuyentes. Sin embargo, el total de pagadores de impuestos con estas características es de unos 12 mil, por lo que el fisco todavía tiene mucha tela de donde cortar. “Para el resto del año, los grandes retos son continuar con los esfuerzos en otros sectores que todavía no han sido revisados y que están pendientes de revisar”, dijo Buenrostro, según reporta El Economista. En este sentido, reporta el rotativo, el SAT planea empezar a fiscalizar a las grandes empresas de sectores como el acerero, el automotriz, el energético, el alimenticio, el farmacéutico, a las mineras, las tiendas de autoconsumo y al sector financiero. De los adeudos al SAT, que al principio se estimaban en los 900 mil 868 millones de pesos, el 55.7% están controvertidos, lo que quiere decir que no pueden ser obtenidos mediante acciones de cobro, pues el contribuyente, inconforme con la acción de la autoridad, interpuso un medio de defensa. De los casos que se resolvieron en juicio, el SAT ganó 4 mil 171, que equivalen al 50.3% del total. No se especifica el total de casos presentados. Del total de créditos fiscales computados por el SAT, 398 mil 332 millones son créditos no controvertidos. De éstos, 261 está etiquetados como factibles de ser cobrados, mientras que el resto es poco probable que lo sea. Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Grandes-contribuyentes-representan-30-de-los-adeudos-fiscales-del-SAT-20201216-0095.html

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