La eliminación de algunos catálogos del CFDI de nómina propiciará un manejo más eficiente y disminuirá las posibilidades de error.

La eliminación de algunos catálogos del CFDI de nómina propiciará un manejo más eficiente y disminuirá las posibilidades de error.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó en su portal de internet una actualización a sus catálogos del Complemento de Nómina del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el cambio consiste en la eliminación de algunos catálogos del Complemento de Nómina, porque estos ya forman parte de los catálogos del CFDI. El artículo indica que resulta ocioso que dichos catálogos también se integren en los catálogos del CFDI de nómina. Además, señala que la duplicidad de catálogos provoca ineficiencias en el manejo de sistemas.

Catálogos del CFDI de nómina eliminados

Los catálogos que se eliminaron del Complemento de Nómina del CFDI son los siguientes:

c_CodigoPostal_Parte_1: Códigos postales (Parte 1)

c_CodigoPostal_Parte_2: Códigos postales (Parte 2)

c_CodigoPostal_Parte_3: Códigos postales (Parte 3)

c_Estado: Catálogo de las entidades federativas de México

c_RegimenFiscal: Catálogo de regímenes fiscales

Fiscalia considera que la eliminación de estos catálogos es bien recibida, porque propicia un manejo más eficiente de los catálogos, eliminando duplicados y, con ello, posibilidades de error.