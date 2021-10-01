El empresario conocido como Rey del outsourcing buscó comparecer a través de una videoconferencia debido al temor de contagiarse de Covid-19 El fundador y presidente de GIN Group y mejor conocido c...

El empresario conocido como Rey del outsourcing buscó comparecer a través de una videoconferencia debido al temor de contagiarse de Covid-19 El fundador y presidente de GIN Group y mejor conocido como el Rey del outsourcing, Raúl Beyruti Sánchez, después de estar prófugo de la justicia por siete meses manifestó su disposición de participar en la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputarle algunos delitos. Las acusaciones en torno al empresario se componen de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por aproximadamente 4 millones 355 mil 705 pesos. Como menciona Milenio, Beyruti solicitó que su comparecencia se realizara a través de una videoconferencia, sin embargo, como no lo consiguió, no se presentó, pues sabía que sería capturado e internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.

La audiencia

Esta audiencia estaba programada para el pasado 27 de septiembre a las 6 de la tarde en la sala 2, del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, en la cual se formularía la imputación del empresario. El periódico menciona que días antes de la fecha, Beyruti pidió al juez de control que le permitiera su participación a través de la videoconferencia, ya que, por su edad y sus padecimientos, tiene temor de contagiarse de Covid. Funcionarios del gobierno federal consultados por el medio aseguraron que los agentes del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), no pudieron imputar al empresario, ya que no se presentó.

Los delitos

Según información de la orden de aprehensión emitida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Beyruti probablemente recibió más de 4 millones de pesos de empresas factureras bajo el concepto de honorarios. La orden indica que el empresario recibió esta cantidad de dinero entre 2014 y 2017, estas empresas son:

Pioneros en Administración S.A. de C.V.

Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V.

Tikhvin S.A. de C.V.

Manejo Gráfico del Sur S.A. de C.V.

Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V.

Estas cinco empresas fueron constituidas en San Luis Potosí, Cancún, Isla Mujeres y la CDMX en los periodos de 2008 y 2015, además existen indicios que esos pagos fueron una simulación. Con información de Milenio, El Chamuco y El Financiero https://www.milenio.com/politica/raul-beyruti-busco-comparecer-videconferencia-logro-falto https://elchamuco.com.mx/2021/09/30/rey-del-outsourcing-busco-comparecer-ante-fgr-por-videollamada-al-no-lograrlo-falto-a-audiencia/ https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/giran-orden-de-aprehension-contra-raul-beyruti-el-rey-del-outsourcing/

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