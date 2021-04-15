Varios funcionarios fueron destituidos por corrupción; en un año, ninguno ha sido detenido. Hace un año, 10 gerentes y administradores aduanales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fuer...

Varios funcionarios fueron destituidos por corrupción; en un año, ninguno ha sido detenido. Hace un año, 10 gerentes y administradores aduanales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron destituidos por corrupción. Como señala Reforma, hasta el momento, ninguno de estos funcionarios ha sido detenido. El número de funcionarios del SAT que entre enero y septiembre de 2020 fueron ligados a casos de corrupción incrementó en 144% respecto al año anterior. El órgano interno de control del SAT recibió 210 denuncias de corrupción. Lo que representa un incremento del 96% respecto al mismo periodo de 2019. Estas denuncias involucraron a un total de 563 trabajadores del SAT, lo que a su vez es un incremento del 144% respecto a los 231 funcionarios de la dependencia que fueron investigados el año pasado. Debido al alto grado de corrupción, en julio del 2020, el presidente López Obrador ordenó al Ejército hacerse cargo de todas las aduanas del país. El problema es que casi un año después de esta medida, el contrabando ha causado una pérdida en las finanzas públicas de 20 mil millones de pesos.

Sin detenciones

Como dijimos antes, de los 10 puestos destituidos en aduanas desde hace un año, ninguno ha sido detenido. Desde enero de 2020, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órganos descentralizados de la SHCP, tienen documentados dos expedientes con evidencias de corrupción en las aduanas ubicadas en los siguientes puertos:

Progreso, Yucatán

Tuxpan, Veracruz

Los directores de las aduanas mencionadas, Abel Cárdenas Lara y Guillermo César Calderón, presuntamente incurrieron en diversos delitos. Estos van desde el enriquecimiento por pagos de sobornos, hasta permitir el tráfico de drogas a través de los puertos mencionados. Desde ese entonces, se espera que se presenten órdenes de aprehensión contra los funcionarios.

Actualmente, varias aduanas están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, tendremos que esperar a ver qué pasa con los funcionarios. Con información de Reforma, El Economista y Aristegui Noticias https://www.reforma.com/olvida-sat-transas-de-sus-jefes-aduanales/ar2159821?\_\_rval=1 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ante-contrabando-militarizacion-de-aduanas-fue-necesaria-experto-20210407-0123.html https://aristeguinoticias.com/2401/mexico/inicia-sat-limpia-de-corrupcion-en-aduanas-denuncia-a-7-trabajadores/

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