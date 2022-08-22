La Procuraduría ha iniciado 6 mil 305 juicios contra el SAT, de los cuales 4 mil 621 ya cuentan con una sentencia favorable De cada 10 juicios que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (P...

La Procuraduría ha iniciado 6 mil 305 juicios contra el SAT, de los cuales 4 mil 621 ya cuentan con una sentencia favorable De cada 10 juicios que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emprende contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), gana ocho. Bernardo Núñez, titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente, dijo en conferencia de prensa que, de enero a junio de este año, la Prodecon ha iniciado 6 mil 305 juicios contra el SAT, de los cuales 4 mil 621 ya cuentan con una sentencia favorable y 80 por ciento de éstos se han ganado en favor de los contribuyentes, aseguró en entrevista. "Ocho de cada 10 juicios se resuelven ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en favor de los contribuyentes, lo que se debe a que la Prodecon también vela por la cultura contributiva", aseguró. Asimismo, explicó que, cuando la Procuraduría considera que la autoridad actúa conforme a la ley, no emprende un juicio y le ofrece otra alternativa al contribuyente, como buscar la reducción de la multa. Como reportamos, el SAT informó que el dinero que recupera del total de créditos en disputa con los contribuyentes se mantiene por arriba de 60%. De enero a marzo la autoridad fiscal registró 2 mil 427 juicios favorables, que representaron 44 por ciento del total, la cifra más baja desde 2018, cuando fue de 45.6 por ciento, revelan cifras del fisco. Cabe destacar que en el primer trimestre del año, el SAT perdió más de 3 mil 88 juicios fiscales, que representan 56 por ciento del total, el mayor porcentaje de los últimos cinco años.

Acuerdos conclusivos

Antes de llevar su caso a juicio ante el Tribunal, los contribuyentes cuentan con la opción de llegar a un acuerdo conclusivo con el SAT.

Durante el 2021, la Prodecon informó que a través de la figura de acuerdos conclusivos gestionó 21,107 millones de pesos para el fisco, cifra récord que significó un crecimiento anual de 28.8 por ciento.

Para ponerlo en perspectiva, el monto que Prodecon coadyuvó a ingresar al erario es superior a los 19,897 millones de pesos, recaudados vía Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a Bebidas Alcohólicas del 2021, de acuerdo con El Economista.

El acuerdo conclusivo es una opción de los contribuyentes promovida ante la Prodecon que sirve para resolver las controversias originadas en las revisiones de gabinete, visitas domiciliarias o revisiones electrónicas practicadas por la autoridad fiscalizadora.

De enero a diciembre del año pasado, se suscribieron 1,132 acuerdos conclusivos de más de 2,170 carpetas de solicitudes. Los acuerdos que se aceptaron representaron 52% del total.

En este rubro de acuerdos suscritos también hubo un aumento de 26.4% en comparación anual puesto que en el 2020 se acordaron 895 carpetas de 2,098 solicitudes presentadas por los contribuyentes.

Núñez precisó que no existe un registro exacto de cuántos casos de los que recibe la Prodecon lleva a juicio por considerarlos procedentes, ya que en muchos de los procesos los contribuyentes prefieren ceder ante el SAT por miedo a enfrentar problemas futuros.