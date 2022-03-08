El Instituto agilizó algunos trámites de inscripción voluntaria, al eliminar una serie de datos y documentos que ya no serán solicitados.

El Instituto agilizó algunos trámites de inscripción voluntaria, al eliminar una serie de datos y documentos que ya no serán solicitados.

El 3 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo a través del cual modificó diversos trámites. Se trata del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.260122/12.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 26 de enero de 2022, por el cual se aprobaron los plazos máximos de resolución y vigencia, así como los datos y documentos específicos que se deben proporcionar o adjuntar a los trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Dirección de Incorporación y Recaudación, así como su Anexo Único. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, con el acuerdo se agilizan los siguientes trámites del IMSS: 3.- Solicitud de inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio Se eliminaron una serie de datos y documentos que ya no serán solicitados por el IMSS. 14.- Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social

Trabajador doméstico

Se elimina esta ficha de la modalidad de la incorporación “voluntaria”, dada la obligatoriedad de inscribir a estos trabajadores en el IMSS.

Patrón Persona Física con trabajadores asegurados a su servicio

Se eliminaron una serie de datos y documentos que ya no serán solicitados por el IMSS.

Trabajadores no asalariados del ámbito urbano

Se eliminaron una serie de datos y documentos que ya no serán solicitados por el IMSS.

Trabajadores no asalariados del campo

Se eliminaron una serie de datos y documentos que ya no serán solicitados por el IMSS.

15.- Incorporación al Seguro de Salud para la Familia Se eliminaron una serie de datos y documentos que ya no serán solicitados por el IMSS.