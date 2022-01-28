Actualmente hay 2,308 personas denunciadas en la Fiscalía General de la República, de las cuales 328 ya están sometidas a proceso. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó que hay 2 mil exfuncionarios del fisco denunciados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. En conferencia de prensa realizada el martes pasado, la jefa del SAT advirtió que publicará una lista con los nombres de funcionarios acusados de algún delito. Además, se refirió a un caso particular que se relaciona con el contrabando de combustibles. Además, dijo que entre las personas denunciadas, se encuentra una que llevaba mas de 20 años en el SAT. “Lo denunciamos y en algún momento lo querían promover de magistrado. Sí, hay gente de esta administración”, explicó.

Investigación de Contralínea

El expediente del cual el portal Contralínea obtuvo información adicional, se relaciona con dos abogados, Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos, ex administrador central de Asuntos Penales y Especiales del SAT, entre 2019 y 2021, y Carlos Contreras Segovia, ex administrador desconcentrado Jurídico en la Zona Norte de la Ciudad de México, quienes tienen procesos penales abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR) por diversos delitos. La investigación realizada por dicho medio apunta que, cuando fueron descubiertos las acciones de los dos abogados, fueron cesados y acusados penalmente, sin embargo, en abril pasado, fueron propuestos para magistrados en la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, por el gobierno federal. En mayo, se les avisó que tenían que renunciar a participar en el proceso selectivo, por el motivo de que sus nombres aparecían en expedientes abiertos por delincuencia organizada y otros delitos en la Fiscalía. Como señala Contralínea, al abogado Peregrina Vasconcelos se la acusa por el delito de delincuencia organizada con el contrabando de combustibles en vía marítima. Además, la denuncia detalla que protegió a empresas que trafican en barcos con gasolinas robadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y después simulan con facturas apócrifas que se trata de importaciones de Estados Unidos para vender el combustible en territorio nacional. En el caso de Contreras Segovia, fue despedido del SAT porque en sus funciones de atender a grandes contribuyentes, se dedicaba a alterar documentos para evitar que las empresas pagaran los impuestos correspondientes. Raquel Buenrostro dijo que actualmente hay 2,308 personas denunciadas en la FGR, de las cuales 328 ya están sometidas a proceso. “Vamos a poner el nombre completo del servidor público, el año que cometió el delito , cuando lo denunciamos, cuando se sentenció y el tipo de delito que se cometió” advirtió la jefa del SAT. Con información de Contralínea https://contralinea.com.mx/raquel-buenrostro-confirma-investigacion-contra-exabogados-del-sat/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.