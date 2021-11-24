Luego del decreto del presidente para blindar sus megaproyectos, la senadora del PAN dijo que quizás deberíamos dejar de pagar impuestos

El lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el acuerdo que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México” en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El decreto ordena a instituciones y dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos que el Gobierno considera prioritarios, para “garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”. Los proyectos son en materia de infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se expuso que los megaproyectos como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, así como los programas sociales Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro están mal diseñados y presentan un alto riesgo de no ser rentables. Adicionalmente menciona que dichos proyectos se empezaron a construir sin contar con la totalidad de los permisos ambientales y acumulan irregularidades en el gasto de más de mil 500 millones de pesos tan solo en el primer año del sexenio.

Pide Téllez dejar de pagar al fisco

Ante este panorama la senadora panista en Sonora, Lily Téllez, hizo un llamado a la ciudadanía para protestar dejando de pagar impuestos por un día. A través de su cuenta de Twitter publicó que “la 4t viola la ley” pues no informa a los ciudadanos en qué gasta el dinero. “Quizás deberíamos dejar de pagar impuestos. ¿Para qué dar nuestros recursos si estos parásitos no nos van a decir ni siquiera en qué se gastan el fruto de nuestro trabajo diario?”, dijo.

Los ciudadanos necesitamos defendernos de los abusos del gobierno, esa podría ser una forma de resistencia civil: un día sin pagar impuestos. — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 23, 2021

La senadora aseguró, en entrevista con Luis Cárdenas para MVS Radio, que será difícil y tardado que proceda una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente, esto de acuerdo con expertos en leyes y puntualizó: “Nos llevaría mucho tiempo poder defendernos y que las cosas se compongan”. En entrevista con La Silla Rota, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, acusó que la firma del acuerdo y la indicación desde el Poder Ejecutivo representan un acto de ilegalidad. En la mañanera de este martes, AMLO justificó que el acuerdo que califica sus proyectos como asunto de “seguridad nacional” sirve para agilizar los trámites y permisos para realizarlas, con lo cual, espera terminar en tiempo y forma las obras, y no puedan detenerlas con amparos. Una nota de Animal Político menciona que Leticia Bonifaz, catedrática de la UNAM, dijo que el decreto no tiene un fundamento legal y puede ser impugnado. Señaló que se podría ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar un amparo, una acción o una controversia constitucional contra el documento. Con información de La Silla Rota y Animal Político. https://lasillarota.com/nacion/lilly-tellez-va-contra-el-sat-y-amlo-hace-esta-propuesta/584928 https://www.animalpolitico.com/2021/11/gobierno-decreto-obras-prioritarias-seguridad-nacional/

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