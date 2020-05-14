En los supermercados de la Ciudad de México se empezó a vender un nuevo producto de la cervecera Grupo Modelo, la cerveza Victoria Chingones Unidos por México, con una novedad: encontró un vacío le...

En los supermercados de la Ciudad de México se empezó a vender un nuevo producto de la cervecera Grupo Modelo, la cerveza Victoria Chingones Unidos por México, con una novedad: encontró un vacío legal para poder producirse. La pandemia de COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, ha provocado que los gobiernos de todo el mundo hayan tomado medidas drásticas para disminuir los contagios. En México, la declaratoria de emergencia sanitaria declarada el 30 de marzo por el gobierno federal ordena la suspensión de actividades de todas las empresas que se dediquen a actividades no esenciales, permitiendo las actividades de aquellas empresas que, por su sector, son considerados esenciales, como los servicios financieros, el sector energético y el alimenticio, entre otros. De hecho, las empresas que se dediquen a actividades no esenciales que permanezcan abiertas podrían ser clausuradas por las autoridades. Uno de los sectores que puede continuar labores es, naturalmente, el de bebidas no alcohólicas. Pues resulta que hace unos días se empezó a comercializar en los supermercados de la Ciudad de México un nuevo producto de la cervecera Grupo Modelo en presentación de 473 mililitros, la “cerveza” Victoria Chingones Unidos por México. En la parte posterior de la lata viene un texto que describe al producto con la expresión eufemística “bebida de cebada con 1.8 grados de alcohol”, y afirma que destinará parte de las ganancias obtenidas a los afectados por la crisis.

Con 1.8%, Victoria Chingones Unidos por México legalmente no es una bebida alcohólica

Todo parece indicar que el equipo legal de Grupo Modelo encontró una solución creativa para saltarse la prohibición de las autoridades a la fabricación de bebidas alcohólicas, sin tener que enfrentar consecuencias punitivas, pues la Ley General de Salud (LGS), en su artículo 217, define a las bebidas alcohólicas como aquellas que tienen entre 2 y 55 grados de alcohol. Si están por debajo de este margen se consideran no alcohólicas y, si están por encima, no se consideran bebidas. Como Victoria Chingones Unidos por México sólo tiene 1.8 grados de alcohol, legalmente no es una bebida alcohólica, por lo que su producción no queda impedida por la declaratoria de emergencia del gobierno federal.

Habemus chelas

El martes 12 de mayo se hizo viral una foto de una planta de Grupo Modelo en la Ciudad de México de la que se aprecia que sale humo blanco, lo que indicaría el proceso de fermentación de la cebada. Algunos internautas incluso declararon que en las inmediaciones de la instalación se aprecia el olor distintivo de la misma.

Sale humo blanco de Grupo Modelo CDMX HABEMUS CHELAS!!!! pic.twitter.com/O9ZKDnTsku — El Manija (@sir_manija) May 12, 2020

Grupo Modelo niega fabricar cerveza

Un vocero de Grupo Modelo respondió a las imágenes que se volvieron virales. De acuerdo a Fernando Morales, director de reputación y comunicación externa de la cervecera, Grupo Modelo sigue acatando las instrucciones del gobierno federal. Dijo que las actividades que están realizando en sus plantas son labores para preservar sus activos biológicos, como levaduras y lodos. Afirmó que actualmente se encuentran suspendidas sus operaciones de producción y distribución de cerveza. Sin embargo, no dijo nada sobre labores de producción y distribución de “bebidas de cebada con 1.8 grados de alcohol”. Nada tontos.

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