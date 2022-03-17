Los contribuyentes reportaron problemas para presentar el pago provisional correspondiente a febrero de 2022. El 17 de marzo vence el plazo para realizar el pago provisional del mes de febrero de las personas morales. Pero de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, los problemas tecnológicos que enfrentan los contribuyentes hacen que realizar dicho pago provisional sea una misión imposible.

Fallas en la plataforma de pagos provisionales

El artículo indica que desde semanas antes se reportaron una serie de fallas en la plataforma de pagos provisionales de personas morales, que integra los nuevos formatos con datos cargados con anticipación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Problemas reportados

Entre los problemas reportados por los contribuyentes se encuentran los siguientes:

En el artículo de Fiscalia se indica que con la cercanía del vencimiento de esta obligación los problemas se han intensificado, y no hay pronunciamiento oficial por parte de la autoridad.

Problemas similares

Además, se exponen problemas recientes que son similares:

Debido a que no hay una solución específica para estos problemas, Fiscalia recomendó a los contribuyentes intentar presentar las declaraciones en horas de menor afluencia, como pueden ser altas horas de la noche o en las primeras horas de la mañana.

  • Con información de Fiscalia.