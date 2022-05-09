La SFP publicó una sanción que inhabilita a la empresa TÜV Rheinland nueve meses para participar en cualquier licitación gubernamental en obras federales o estatales. La empresa alemana TÜV Rheinland, que en 2015 fue contratada para rehabilitar las vías de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), enfrenta una sanción de nueve meses de inhabilitación para participar en cualquier licitación gubernamental en obras federales o estatales que decretó la Secretaría de la Función Pública (SFP). A través del Diario Oficial de la Federación, el pasado 28 de abril se publicó una sanción en la que la SFP inhabilitó a toda entidad pública a incluir a la empresa alemana en sus licitaciones.

Por un hackeo al SAT

De acuerdo con Reforma, debido al “hackeo” que sufrió el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2020, la compañía tardó en actualizar el trámite de su "Opinión de Cumplimiento Fiscal", el cual requería para participar en una licitación de servicios de inspección para la Línea 3 del Metro de Monterrey, en la que no calificaron y al final se declaró desierta en julio de ese año. En entrevista con el diario, Herman Saenger, director general de TÜV Rheinland, dijo que como la empresa no había actualizado su información, la Opinión de Cumplimiento les aparecía negativa, y cuando en julio obtuvieron la Opinión positiva en el SAT, la incluyeron en la carpeta para participar en la licitación de servicios de supervisión de catenaria, que es el cableado de alimentación de los vehículos del Metro. "Tras perder la licitación y dejarla en el olvido, ahora la autoridad nos acusa de falsear la 'Opinión de Cumplimiento Fiscal' que emitió el SAT, que obtuvimos hace dos años precisamente cuando habían hackeado el portal de esa autoridad", explicó al medio.

TÜV Rheinland participaría en el Tren Maya

En enero pasado, la empresa propuso la creación de un ente regulador autónomo e imparcial en materia ferroviaria, similar al de otros países, para así evitar frecuentes fallas de sistemas de movilidad urbana, como las del Metro de Monterrey o el de la Ciudad de México, e incluso en el Tren Maya, de acuerdo con Reforma. La directora de Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland en México, Sandra Álamo, dijo en 2018 que la empresa podría participar desde la concepción preliminar del Tren Maya, la operatividad, el desarrollo de materiales, hasta las pruebas y la ejecución de la obra. TÜV Rheinland fue la compañía encargada de la certificación de la funcionalidad de la Línea 12 del metro de Ciudad de México, que se colapsó en mayo de 2021, así como en una presa de Brasil que había declarado como una construcción segura y que en 2019 se derrumbó dejando un saldo de más de 250 personas fallecidas. En cuanto a la sanción emitida por el fisco el mes pasado, Herman Saenger explicó a Reforma que contrataron a los peritos de la empresa de seguridad cibernética Duriva, que es la misma que da servicio de ciberseguridad y capacita al propio SAT. "Esto nos va a costar millones de dólares, pero sobre todo nos preocupa nuestro prestigio de 150 años de ser referente mundial en supervisiones de calidad de obra y 30 años de operar sin problemas en México" dijo en entrevista.