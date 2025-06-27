La Procuraduría Fiscal expone que Grupo Salinas enfrenta 32 juicios por adeudos con el SAT. Conoce montos, tribunales involucrados y el modus operandi que ha frenado las resoluciones durante 16 año...

La Procuraduría Fiscal expone que Grupo Salinas enfrenta 32 juicios por adeudos con el SAT. Conoce montos, tribunales involucrados y el modus operandi que ha frenado las resoluciones durante 16 años En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que Grupo Salinas —propiedad de Ricardo Salinas Pliego— adeuda al erario 74,000 millones de pesos distribuidos en 32 litigios abiertos desde 2008.

Cómo se reparte la deuda en tribunales

Instancia Número de asuntos Monto aproximado (MDP) Suprema Corte de Justicia 3 26 000 Tribunales Colegiados 5 20 000 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 11 8 000 Otros juzgados y salas 13 20 000 Total 32 74 000

El “modus operandi” señalado por la Procuraduría

Solicitud de revisiones exhaustivas para dilatar cobros mientras continúa operando. Interposición sistemática de recursos en cada etapa procesal, incluso cuando hay criterios firmes a favor del SAT. Recusas e impedimentos contra jueces y ministros que anticipan fallo adverso al corporativo. Nuevos juicios tras sentencias firmes, prolongando la ejecución hasta por 16 años.

Postura del Gobierno

La presidenta Sheinbaum subrayó que el caso ejemplifica la necesidad de reformar el Poder Judicial y confió en que “los ministros no se atreverán a fallar contra el pueblo de México”. La mandataria ligó las críticas de TV Azteca a la reforma judicial con el interés de evitar el pago de impuestos.

Derechos de audiencia respetados, asegura la Procuradora

Galeano destacó que Grupo Salinas ha tenido acceso pleno a defensa y audiencia, pero que sus maniobras han “negado al erario recursos que pertenecen a todos los mexicanos”. El juicio más antiguo data de 2008, reflejando 16 años de litigio sin resolución definitiva.

Implicaciones para las finanzas públicas

Los 74 000 mdp equivalen a más de cuatro años de presupuesto federal para programas de becas universitarias .

. Una sentencia firme permitiría financiar proyectos de salud, infraestructura o transición energética.

El caso sienta precedente para otros grandes contribuyentes con adeudos relevantes.

Próximos escenarios

Si los tribunales fallan a favor del SAT, el grupo podría negociar facilidades de pago o enfrentar embargos. Si logra sentencias favorables, el fisco tendría que revaluar créditos y recargos acumulados. El Ejecutivo anticipa un “nuevo paradigma judicial” que frene tácticas dilatorias y agilice la recuperación de grandes adeudos.