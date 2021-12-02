La disminución en la proyección responde, principalmente, a un desempeño del PIB por debajo de lo anticipado en el tercer trimestre del año.

La disminución en la proyección responde, principalmente, a un desempeño del PIB por debajo de lo anticipado en el tercer trimestre del año.

El Banco de México (Banxico) bajó las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana para 2021 de 6.2 a 5.4%, mientras que su pronóstico para 2022 pasó de 3.0 a 3.2%.

Factores que afectaron la economía

En el Informe trimestral, julio-septiembre 2021, señaló que la previsión para el año en curso responde, principalmente, a un desempeño del PIB por debajo de lo anticipado en el tercer trimestre del año. El documento indica que lo anterior fue resultado de los siguientes factores:

Una desaceleración de los servicios mayor a la prevista, lo cual se puede asociar con el recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 durante el periodo.

El menor gasto en los servicios de apoyo a los negocios, ante la transición a la nueva regulación en materia de subcontratación laboral.

Crecimiento de la actividad económica

Banxico prevé que a partir del cuarto trimestre del 2021, la actividad económica retome un ritmo de expansión, apoyada tanto por la demanda externa, como por la interna, con diferencias entre sectores. Se espera que la demanda externa se vea apoyada por una expansión de la actividad industrial de Estados Unidos. Mientras que para la demanda interna, se prevé que los avances en la campaña de vacunación y la gradual disminución del número de nuevos contagios por COVID-19 contribuyan a una normalización en las condiciones de oferta y a una recuperación en la demanda, particularmente del gasto en servicios. A pesar de lo anterior, Banxico considera que la economía mexicana continuará enfrentando un entorno complejo en el horizonte de pronóstico, porque se prevé que prevalezcan diversos cuellos de botella en la producción, así como incertidumbre a nivel global en torno a la evolución de la pandemia y la aparición de nuevas variantes del virus. Puedes ver el Informe trimestral, julio-septiembre 2021 aquí / Fecha de publicación: 1 de diciembre de 2021.

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