El pago mensual de su crédito del Infonavit incluye un seguro por defunción, que ayuda a sus seres queridos a hacer frente a un evento de este tipo El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución que ofrece diferentes programas de préstamos hipotecarios a los trabajadores. Información publicada por el Infonavit indica que uno de los riesgos cuando se contrata un crédito a largo plazo, como es una hipoteca, es que durante esos años se está expuesto a situaciones que impidan seguir con los pagos y ponen en riesgo el patrimonio. Uno de esos riesgos es el fallecimiento. Pero de acuerdo con Maribel Trejo Estudillo, integrante de la Comisión Técnica Sector Empresa de Entidades con Propósitos no Lucrativos del Colegio de Contadores Públicos de México, los trabajadores no se deben agobiar, porque el pago mensual de su crédito del Infonavit incluye un seguro por defunción, que ayuda a sus seres queridos a hacer frente a un evento de este tipo.

¿Cómo se solicita el seguro por defunción?

En entrevista con El Contribuyente, la especialista dijo que cuando el crédito del Infonavit se haya otorgado por primera vez, se debe revisar quienes son los beneficiarios. Por ejemplo, podría ser la esposa, la concubina o los hijos, pero se tiene que revisar que estén acreditados ante el instituto. Trejo Estudillo indicó que el Infonavit tiene un mini sitio llamado Mi Cuenta Infonavit, en donde los beneficiarios puede tramitar una cita para que los atiendan. Otra opción, indicó, es llamar a Infonatel al 800 00 8 3900. En caso de que fallezca el titular de un crédito hipotecario del Infonavit, el beneficiario o beneficiarios deben agendar una cita y solicitar un número de caso. El beneficiario debe acudir a la cita con el número de caso, el Número de Seguridad Social (NSS) del acreditado y con la siguiente documentación:

Identificación oficial y acta de defunción del acreditado.

Identificación oficial y acta de nacimiento del solicitante.

En su caso, carta de crédito conyugal.

Si el acreditado falleció en el extranjero, el acta de defunción debe estar apostillada.

El día de la cita, se debe acudir al área de cobranza de la oficina de atención del Infonavit que corresponda, junto con los documentos físicos en original y copia para su validación. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México explicó que el Infonavit debe entregar una liberación de crédito, que sirve para efectuar la inscripción del inmueble en favor de los beneficiarios en el Registro Publico de la Propiedad, cancelando la inscripción y los gravámenes o limitaciones existentes a nombre del trabajador fallecido. En caso de que el trabajador no hubiera llenado el apartado de beneficiarios, se inicia un juicio de reconocimiento de beneficiarios y se tendrán que hacer los trámites correspondientes.