La autoridad fiscal exige la emisión del CFDI con este complemento y la retención de impuestos por parte de las plataformas El complemento "Servicios de Plataformas Tecnológicas" en México, es una herramienta implementada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que regula la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por parte de las plataformas digitales que ofrecen servicios en México. Al exigir la emisión de CFDI con este complemento y la retención de impuestos por parte de las plataformas, el SAT busca asegurar una recaudación eficiente y justa, promoviendo la formalización y transparencia en este sector de la economía.

Comprobante de Retenciones e Información de Pagos (CRIP)

De acuerdo con Fiscalia, con el complemento “Servicios de Plataformas Tecnológicas” debe emitirse el Comprobante de Retenciones e Información de Pagos (CRIP). Se trata de un documento en el que constan las retenciones efectuadas a los contribuyentes que utilizaron los servicios de las plataformas digitales. El CRIP debe emitirse cuando se proporcione el uso de plataformas tecnológicas a personas físicas para prestar de forma independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados, así como servicios de hospedaje, y comercio de bienes y de servicios. Este complemento contempla un par de nodos denominados:

ImpuestosTrasladadosdelServicio

ComisionDelServicio

Duda frecuente sobre el complemento

Fiscalia señaló que una de las dudas frecuentes con respecto a estos nodos es cuáles son los casos en que el llenado de estos nodos es obligatorio, puesto que en el estándar XML de este complemento estos campos se muestran como condicionales. Es decir, que son obligatorios en ciertos casos. Además, explicó que a esta interrogante, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que estos nodos “ImpuestosTrasladadosdelServicio” y “ComisionDelServicio”, son obligatorios cuando en el campo “FormaPagoServ”a se registre una clave diferente de 09 “Otros ingresos por premios, bonificaciones o análogos”. Fiscalia recordó que el catálogo de formas de pago para este complemento no es igual que el catálogo de formas de pago para el CFDI. Esto se debe a que las claves están configuradas como se indica a continuación: 01 Efectivo 02 Transferencia electrónica de fondos 03 Tarjeta de crédito 04 Monedero electrónico 05 Dinero electrónico 06 Tarjeta de débito 07 Tarjeta de servicios 08 Intermediario pagos 09 Otros ingresos por premios, bonificaciones o análogos Por eso, siempre que la forma de pago sea distinta a “Otros ingresos por premios, bonificaciones o análogos”, deberán incluirse los nodos “ImpuestosTrasladadosdelServicio” y “ComisionDelServicio”.