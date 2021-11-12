La Procuraduría presentó campaña para que las personas de 18 años resuelvan sus dudas y se den de alta en el RFC. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) lanzó la campaña “¿Tiene...

La Procuraduría presentó campaña para que las personas de 18 años resuelvan sus dudas y se den de alta en el RFC. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) lanzó la campaña “¿Tienes 18 años o más? Inscríbete al RFC fácil y seguro, sin obligaciones ni sanciones”, para que los jóvenes de 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). A partir del próximo año, será obligatorio que los jóvenes de 18 años se den de alta al RFC, aunque no perciban ingresos o realicen alguna actividad económica, pero no estarán obligados a presentar declaraciones anuales o pagar contribuciones. Este requisito entra en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2022. La Prodecon pone a disposición un micrositio con talleres, tutoriales, documentos y videos a través de sus redes sociales (YouTube, Facebook y Tik Tok) para informar y aclarar las dudas que tengan los jóvenes en torno a este tema. Además, la Procuraduría dará asesoría a los interesados en sus 30 delegaciones, así como oficinas centrales de la CDMX.

Cómo obtener tu RFC

Este trámite lo puede realizar a través de internet, en el sitio oficial del SAT, deberás de contar con tu Clave Única de Registro de Población (CURP), ser residente mexicano y tener la mayoría de edad. Una vez en el sitio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), deberás de realizar lo siguiente:

Dirígete a la opción de “Trámites del RFC”

Selecciona la opción “Obtener tu RFC con la Clave Única de Registro de Población”

Ingresa tu CURP en el recuadro correspondiente

Captura el código de verificación

Corrobora que los datos que se proporcionan sean correctos

Ingresa la información sobre tu domicilio y correo electrónico

Posterior a realizar estos pasos e introducir la información correspondiente podrás obtener tu RFC de manera gratuita. Para más información, puedes visitar el sitio de la Prodecon o llamar al número 55-1205-9000 desde la Ciudad de México o al 800-611-0190, Lada sin costo desde el resto del país Con información de Uno Tv y El Economista https://www.unotv.com/nacional/prodecon-lanza-campana-para-invitar-a-los-jovenes-a-inscribirse-al-rfc/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/Prodecon-inicia-campana-para-que-los-jovenes-resuelvan-sus-dudas-sobre-tramitar-su-RFC-20211108-0036.html

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