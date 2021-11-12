La Procuraduría presentó campaña para que las personas de 18 años resuelvan sus dudas y se den de alta en el RFC. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) lanzó la campaña “¿Tienes 18 años o más? Inscríbete al RFC fácil y seguro, sin obligaciones ni sanciones”, para que los jóvenes de 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). A partir del próximo año, será obligatorio que los jóvenes de 18 años se den de alta al RFC, aunque no perciban ingresos o realicen alguna actividad económica, pero no estarán obligados a presentar declaraciones anuales o pagar contribuciones. Este requisito entra en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2022. La Prodecon pone a disposición un micrositio con talleres, tutoriales, documentos y videos a través de sus redes sociales (YouTube, Facebook y Tik Tok) para informar y aclarar las dudas que tengan los jóvenes en torno a este tema. Además, la Procuraduría dará asesoría a los interesados en sus 30 delegaciones, así como oficinas centrales de la CDMX.
Cómo obtener tu RFC
Este trámite lo puede realizar a través de internet, en el sitio oficial del SAT, deberás de contar con tu Clave Única de Registro de Población (CURP), ser residente mexicano y tener la mayoría de edad. Una vez en el sitio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), deberás de realizar lo siguiente:
- Dirígete a la opción de “Trámites del RFC”
- Selecciona la opción “Obtener tu RFC con la Clave Única de Registro de Población”
- Ingresa tu CURP en el recuadro correspondiente
- Captura el código de verificación
- Corrobora que los datos que se proporcionan sean correctos
- Ingresa la información sobre tu domicilio y correo electrónico
Posterior a realizar estos pasos e introducir la información correspondiente podrás obtener tu RFC de manera gratuita. Para más información, puedes visitar el sitio de la Prodecon o llamar al número 55-1205-9000 desde la Ciudad de México o al 800-611-0190, Lada sin costo desde el resto del país Con información de Uno Tv y El Economista https://www.unotv.com/nacional/prodecon-lanza-campana-para-invitar-a-los-jovenes-a-inscribirse-al-rfc/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/Prodecon-inicia-campana-para-que-los-jovenes-resuelvan-sus-dudas-sobre-tramitar-su-RFC-20211108-0036.html
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