A que no sabes cuántos impuestos pagas por litro de gasolina, aquí te lo decimos.

Probablemente sepas que un porcentaje importante de lo que pagas por litro de gasolina son impuestos. ¿Pero sabes cuánto exactamente? El precio de la gasolina tiene varios componentes, uno son los impuestos, los demás son los precios de logística, transporte y refinación, el precio internacional del petróleo, el ajuste por calidad y el margen de ganancia del gasolinero. A su vez, los impuestos tienen varios componentes: el IEPS federal, IEPS estatal, IEPS CO2 y el IVA. Al sumar todos estos, el impuesto que se paga por cada litro de gasolina oscila entre los 7.62 pesos y los 8.17. Así, considerando que un precio promedio de 18 pesos por litro de combustible, el monto de los gravámenes es entre un 37% y un 41% del costo final de los combustibles. Hacienda fija al inicio de cada año la cantidad de IEPS a pagar por cada litro de gasolina, mientras que el IVA tiene una tasa de referencia del 16%, el cual se aplica al precio final de los combustibles sin considerar la carga por IEPS.

Estímulo al IEPS de la gasolina

Si bien existe un mecanismo para suavizar el precio de la gasolina en caso de aumentar, mediante un estímulo fiscal que recorta parte del IEPS federal, éste no ha sido utilizado durante bastante tiempo debido al decrecimiento generalizado de los precios del petróleo, que ha contribuido a bajar el precio final de la gasolina. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2019/06/precio-de-la-gasolina-como-se-calcula-en-mexico-cuanto-ganan-los-gasolineros-sin-rastrillo/

Gasolina IEPS Federal IPES Estatal IEPS CO2 IVA Total De Impuestos Por Cada Lt. Precio Final Por Lt. Promedio Porcentaje De Impuestos Por Litro Magna 4.95 0.43 0.13 2.11 7.62 18.72 41% Premium 4.18 0.53 0.13 2.28 7.12 19.12 37% Diésel 5.44 0.36 0.15 2.22 8.17 19.85 41%

No habrá cuota complementaria al IEPS en la gasolina

Por otra parte Arturo Herrera, titular de la SHCP, notificó el pasado 19 de octubre en conferencia de prensa virtual con los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados que sería retirada de la Miscelánea Fiscal 2021 la propuesta de crear una nueva cuota compensatoria aplicable al IEPS que se paga por cada litro de gasolina. “Aunque esta nos parecía una buena idea que si hubiera sido aprobada (la cuota complementaria) no hubiera tenido ningún impacto inflacionario porque era poner un piso cuando los precios de los hidrocarburos están muy abajo. Decidimos para facilitar el tránsito, que fuera retirada, entonces esto no va a ser parte de lo que va a ser llevado como un elemento del dictamen y para aprobación”, manifestó Herrera. La nueva cuota complementaria que proponía Hacienda para el 2021 se aplicaría sobre el IEPS federal, es decir, el aumento de este gravamen sería en el complemento más alto de los tres mencionados con antelación.

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