Debido a las reformas fiscales, la recaudación aumentó más de 60% en los últimos seis años. De 2013 a 2019, los ingresos tributarios a nivel federal aumentaron 62%, según datos de la Secretaría de ...

Debido a las reformas fiscales, la recaudación aumentó más de 60% en los últimos seis años. De 2013 a 2019, los ingresos tributarios a nivel federal aumentaron 62%, según datos de la Secretaría de Hacienda. En el mismo periodo, de acuerdo con INEGI, el crecimiento del PIB fue de 17.6%. Esto significa que en el periodo, los cambios de la Reforma Fiscal en 2014 y del nuevo gobierno en 2018 hicieron que los ingresos aumentaran 3.5 veces más que el crecimiento económico. Esto se demuestra con los ingresos tributarios y el porcentaje en el PIB. En entrevista con Reforma, Adrián García, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, explicó que expuso que antes de la Reforma en 2014, la recaudación representaba entre 9% y 10% del PIB. En los años siguientes, el porcentaje aumentó hasta 2019, cuando llegó a 13%. Estos son los comportamientos de los impuestos que más recaudaron en estos seis años:

El ISR recaudó 494 mil millones de pesos más en el periodo para llegar a un total de 1.7 billones. Esto representa un aumento de 40%.

El IEPS recaudó 476 mil millones de pesos más en el periodo. En 2013, este impuesto presentó un flujo negativo de 9 mil millones de pesos por el subsidio a las gasolinas.

El IVA recaudó un total de 945 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 32%.

Con información de Reforma https://reforma.com/PUhvwr/sube-recaudacion-62-en-seis-anos/

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