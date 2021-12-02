El monto de la pensión para adultos mayores aumentará gradualmente hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales antes de que termine el sexenio de AMLO.

La pensión para adultos mayores inició en la Ciudad de México en el 2001, cuando el actual Presidente de México, era Jefe de Gobierno. En aquel entonces, se declaró una pensión alimentaria de carácter universal a partir de los 70 años y, después, se redujo a los 68 años. Actualmente, este apoyo se llama Pensión para el Bienestar de los adultos mayores y está dirigida a las personas de más de 68 años de todo el país, y de más 65 años para quienes viven en comunidades indígenas. Consiste en un pago bimestral de 3 mil 100 pesos. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el programa actualmente brinda apoyos económicos a más de 8 millones de derechohabientes, y se espera alcanzar los 10 millones con el registro de personas mayores de 65 años, así lo señaló la subsecretaria del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes.

¿De cuánto será en 2024?

Este año el monto de la pensión tuvo un aumento de 2 mil 700 a 3 mil 100 pesos, y se espera que cada año suba un 20%, y que al llegar a 2024 los adultos mayores puedan recibir hasta 6 mil pesos bimestrales. “Vamos a aumentar el próximo año 20 por ciento, en el 2023 otro 20 por ciento y en el 2024 otro 20 por ciento. De tal manera, que para 2024 estarán cobrando en su pensión aproximadamente 6,000 pesos” indicó la funcionaria en conferencia de prensa. Además, dijo que a partir de agosto cada bimestre se integrarán 450,000 personas al programa y se espera que en 2022 concluya el registro para cubrir la meta establecida por la Secretaría del Bienestar. De acuerdo a información publicada por el portal Oink Oink, durante el 2020 se invirtieron 129 mil millones de pesos (mdp) para que 8 millones de personas fueron beneficiadas con este programa. De esta cifra, 4.5 millones son mujeres y 3.5 son hombres. En esta pensión, el gobierno federal ha invertido 16 mdp tan solo en Ciudad de México; en 2022 serán 27 mil mdp, así lo informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El programa ya atiende en la capital a 884 mil personas, a quienes se sumaron 260 mil nuevos derechohabientes. De acuerdo con El Financiero, la entrega de tarjetas y pagos depende de cada zona del país. En territorios rurales se informó que el pago se realizará del 19 de noviembre al 14 de diciembre. La entrega se lleva a cabo a través de módulos ubicados en distintos puntos de las alcaldías. Las personas derechohabientes pueden localizar el módulo que les corresponda para recoger su tarjeta ingresando al portal http://pension.adultosmayores.bienestar.gob.mx/ Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2021/11/28/ultimo-pago-pension-del-bienestar-diciembre/

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