El SAT desmiente que esté realizando visitas masivas a contribuyentes en junio de 2025. Conoce la verdad sobre los operativos fiscales y cómo actuar en caso de una visita En los últimos días, han c...

El SAT desmiente que esté realizando visitas masivas a contribuyentes en junio de 2025. Conoce la verdad sobre los operativos fiscales y cómo actuar en caso de una visita En los últimos días, han circulado versiones en redes sociales y algunos medios que alertan sobre supuestas visitas masivas del SAT a los domicilios de contribuyentes. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya aclaró públicamente que esta información es falsa.

¿Está el SAT haciendo visitas domiciliarias masivas?

No. El SAT no está realizando operativos masivos ni enfocados en sectores específicos como asalariados, arrendadores, honorarios, RESICO o jubilados. Así lo confirma el comunicado oficial publicado el 6 de junio de 2025.

¿Qué dice exactamente el SAT?

Estos son los puntos clave de la tarjeta informativa emitida por el organismo:

Aspecto Posición del SAT Visitas masivas Falso. No hay operativos generalizados en curso. Enfoque en ciertos contribuyentes No se están focalizando las visitas en ningún régimen específico. Revisión a jubilados Son un grupo no prioritario; solo en casos excepcionales podrían ser verificados. Facultades de verificación Existen, pero se aplican con base en criterios objetivos de riesgo fiscal. Objetivo de las visitas Verificar el cumplimiento tributario, respetando los derechos del contribuyente.

¿Qué hacer si recibes una visita del SAT?

Si se presenta un funcionario del SAT en tu domicilio:

Pide identificación oficial y orden de visita debidamente fundada y motivada.

Consulta el portal del SAT o llama a MarcaSAT: 55 627 22 728 .

. Si detectas irregularidades, puedes presentar una denuncia al correo [email protected] .

Un llamado a la tranquilidad

El SAT, mediante un comunicado, ha reiterado que rechaza cualquier intento de generar temor injustificado entre los contribuyentes. Lejos de aplicar medidas coercitivas, promueve el cumplimiento voluntario y responsable de las obligaciones fiscales.