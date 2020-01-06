Ríos-Farjat fue elegida por el Senado de la República por una mayoría calificada en diciembre pasado. La Suprema Corte de Justicia dio la bienvenida a Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra. Ocupó la vacante dejada por Eduardo Medina Mora, cuando éste renunció al cargo tras sólo cuatro años y medio de los quince en que podía permanecer en él. Esto luego de ser investigado por supuestamente haber recibido trasferencias millonarias que no correspondían a sus ingresos. Margarita Rios-Farjat es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especializada en Derecho Fiscal por la Universidad de Nuevo León (UNL). Tiene un doctorado en Políticas Públicas por el TEC de Monterrey. También es poeta y ha sido editorialista del diario Reforma. Sin embargo, es más conocida por haber sido jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Previamente, Ríos-Farjat solamente había copado un cargo público en el poder judicial de la federación en el periodo que va de 1996 a 1999. La funcionaria neoleonesa es muy cercana al presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue colaboradora en la elaboración del famoso Proyecto de nación 2018-2024, cuando este era presidente de nacional de Morena. La ministra fue elegida por una mayoría calificada del Senado de la República en diciembre pasado y estará en el cargo durante quince años. Por su parte, Arturo Zaldivar, ministro presidente de la SCJN a través de twitter dedicó unas palabras a la nueva ministra, dándole la bienvenida y resaltando su talento: https://twitter.com/MargRiosFarjat/status/1202864086083616768 Raquel Buenrostro Sanchez será la encargada de sustituir a Ríos-Farjat como jefa del SAT. "He decidido nombrar a Raquel como directora del SAT. Como oficial mayor hizo un gran trabajo, es honrada, trabajadora y honesta", informó el presidente Andrés Manuel López Obrador . En la ceremonia participaron los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Con la llegada me Ríos-Farjat, por primera vez en la historia la SCJN contará con tres mujeres ministras de los once establecidos.

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