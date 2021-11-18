Debido a los estímulos fiscales, la recaudación de IEPS a combustibles tuvo una caída de 27%. Entre enero y octubre de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) gastó 71 mil millones...

Debido a los estímulos fiscales, la recaudación de IEPS a combustibles tuvo una caída de 27%. Entre enero y octubre de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) gastó 71 mil millones de pesos en estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para evitar aumentos en los precios de gasolinas. Este monto total se puede dividir de la siguiente manera:

47 mil millones de pesos son estímulos fiscales a las importaciones de combustibles. En este rubro se registró un aumento de 1,836% real anual; es decir, 45,400 mil millones de pesos más que el mismo periodo del año pasado.

23 mil millones de pesos son estímulos fiscales por la enajenación de combustibles. Aquí se dio un aumento de 1,900%; es decir, 22 mil millones de pesos más que en el mismo periodo del año pasado.

El monto de 71 mil millones de pesos supera el presupuesto anual de Dos Bocas y equivale al presupuesto que recibe todo el Poder Judicial; es decir, Suprema Corte de Justicia de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con un informe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), estos estímulos fiscales han hecho que el ingreso de IEPS a combustibles presente una caída de 27.7% respecto al mismo periodo de 2020. Además, el SAT informó que el IEPS en general tuvo una caída de 14.5%.

Ingresos aumentan

Sin embargo, de enero a octubre el SAT registró una recaudación de dos billones 955 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 1.6% frente al mismo periodo de 2020. En Impuesto Sobre la Renta (ISR) se logró una recaudación de un billón 548 mil millones de pesos; mientras que en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la recaudación fue de 943 ml millones de pesos. Por otro lado, el comercio exterior logró recaudar 60 mil millones de pesos. Con información de La Jornada y Expansión https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/16/economia/gobierno-gasto-en-2021-mas-de-47-mmdp-para-contener-precio-de-gasolina/ https://expansion.mx/economia/2021/11/17/el-gobierno-destina-71-000-mdp-para-amortiguar-precios-de-gasolinas

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