La jefa del SAT reconoció que sí hay corrupción, pero dijo que necesitan que la FGR atienda las denuncias presentadas. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, reconoció que hay corrupción en la dependencia que dirige, pero dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha hecho nada ante las denuncias presentadas. La funcionaria señaló lo anterior después del reclamo de algunas legisladoras por la venta de citas en el SAT. Esto sucedió al participar en una reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. De acuerdo con una nota publicada por Reforma, luego de escuchar los reclamos de diputadas del PAN y del PRI, Buenrostro Sánchez reconoció que se generó corrupción en el sistema de citas. "Es correcto, se vendieron", indicó. Buenrostro Sánchez atribuyó el acaparamiento y venta de citas a granjas de boots y a ex funcionarios del SAT que conocen el sistema automático. Pero también dijo que hay servidores públicos del SAT que se prestaron a la corrupción. La jefa del SAT mencionó que por el caso de la venta de citas se separaron a 36 servidores públicos, los cuales están procesados y en investigación. Esto se debe a posibles actos de corrupción desde las oficinas y las áreas de tecnología de la dependencia.

El SAT necesita que la FGR atienda las denuncias

Sin embargo, la funcionaria dijo que hace falta que la Fiscalía General de la República (FGR) atienda las denuncias presentadas por el SAT. "Tan se ha corregido la corrupción o se está atacando, que por cada 10 trabajadores se ha cesado a uno por casos de corrupción, hay más de 3 mil denuncias en la Fiscalía General de la República”, señaló. Buenrostro Sánchez reconoció que sí hay corrupción y que la están atacando, pero dijo que necesitan el apoyo de la FGR. “Mientras siga la impunidad de nada sirve que lo denunciemos, tiene que haber un castigo, sino va a ser inútil", advirtió la jefa del SAT.

Con información de Reforma. https://www.reforma.com/pide-sat-que-fgr-atienda-denuncias-por-corrupcion/ar2273433?v=1&Fuente=MD&referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a–

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