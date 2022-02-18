La autoridad recientemente retiró las guías de llenado del 6 de enero de 2022, para regresar a las fechadas como del 31 de diciembre de 2021.

El 10 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó las fechas de publicación de algunas guías de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0, y de los complementos de comercio exterior, de pagos y de nómina. Pero los documentos que se descargan son los mismos que se actualizaron al 31 de diciembre de 2021. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, con fecha 15 de febrero de 2022, el SAT retiró de su página de internet las guías de llenado fechadas como del 6 de enero de 2021, para regresar a las fechadas como del 31 de diciembre de 2021, aunque no son propiamente las que estaban vigentes en esa fecha, sino que las nuevas sufren algunas pequeñas modificaciones. El artículo indica que estos complementos son los que corresponden al CFDI 4.0, y que las guías correspondientes al CFDI 3.3 no sufren modificaciones, manteniéndose como del 31 de agosto de 2018.

El SAT sólo aplicó un cambio de fondo

Fiscalia explicó que todos los cambios son menores y son de forma, y que el único cambio de fondo en estos documentos, es que se agrega la indicación de que en todos los campos destinados al nombre de una persona moral “se debe adicionar el régimen societario”. Es decir, se debe agregar “SA”, “SA de CV”, “S de RL”, etcétera. Además, consideró que no resulta del todo clara la intención de haber desactualizado las guías de llenado. En todo caso, indicó que es importante saber que existía una versión del 6 de enero de 2022, que fue reemplazada por la versión del 31 de diciembre de 2021.