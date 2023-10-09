Desde 2018 hasta 2023, los ingresos tributarios han experimentado un incremento del 12.8 por ciento, pasando de 2.299 billones a 3.348 billones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la recaudación tributaria en México durante los primeros nueve meses del año alcanzó un monto récord de 3.3 billones de pesos, lo que representa un aumento del 8.9 por ciento en comparación con el mismo período en 2022. Este incremento se traduce en 446 mil 401 millones de pesos adicionales con respecto a los 2.9 billones recaudados el año anterior. El SAT resaltó que desde 2018 hasta 2023, los ingresos tributarios han experimentado un incremento del 12.8 por ciento, pasando de 2.299 billones a 3.348 billones de pesos. La institución enfatizó que la recaudación tributaria es la principal fuente de financiamiento del gobierno federal y ha implementado diversas estrategias para fortalecer la fiscalización, promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y combatir conductas que erosionan la base tributaria. En este sentido, el SAT reconoció que el aumento en la recaudación de 2023 es resultado del esfuerzo de los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales y reiteró su compromiso con la honestidad, la erradicación de la impunidad y la equidad en las contribuciones.