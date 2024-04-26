Una casa habitación es inembargable en ciertas circunstancias, lo que significa que no puede ser objeto de embargo En México, la casa habitación está protegida legalmente como un bien inembargable en ciertas circunstancias, lo que significa que no puede ser objeto de embargo. De acuerdo con Fiscalia, el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el lecho cotidiano, los vestidos del deudor y de sus familiares quedan exceptuados de embargo. En el texto se explica que por “lecho cotidiano” se entiende la cama o lugar destinado al descanso de una persona. Por eso, para demandar la ilegalidad del embargo practicado sobre su casa habitación por constituir un bien inembargable, es necesario que del acta de embargo respectiva se desprenda que en tal inmueble se localiza la cama o lugar destinados a su descanso. Fiscalia indicó que lo anterior lo determinó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en el precedente que se reproduce a continuación: Tesis: VIII-P-1aS-485 Página: 220 Época: Octava Época Fuente: R.T.F.J.A. Octava Época. Año IV. No. 30. Enero 2019 Sala: Primera Sección Tipo: Precedente CASA HABITACIÓN. PARA QUE SE CONSIDERE INEMBARGABLE ES NECESARIO QUE SE ACREDITE QUE EN LA MISMA SE ENCUENTRA LA CAMA O LUGAR DESTINADO AL DESCANSO.- En términos de lo previsto en el artículo 157 fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el lecho cotidiano, los vestidos del deudor y de sus familiares quedan exceptuados de embargo. Ahora bien, de la interpretación integral a las diversas definiciones del concepto 'lecho cotidiano' se advierte que este refiere a la cama o lugar destinado al descanso de una persona. Por tanto, en los casos en que en el juicio contencioso administrativo federal, el demandante aduzca la ilegalidad del embargo practicado sobre su casa habitación por constituir un bien inembargable conforme a la porción normativa citada, a fin de acreditar su pretensión, es necesario que del acta de embargo respectiva se desprenda que en tal inmueble se localiza la cama o lugar destinados a su descanso, o bien que aporte mayores elementos probatorios que demuestren tal pronunciamiento; pues si bien por sentido común podría inferirse que dentro de dicha casa se encuentra la cama o lugar de descanso del accionante, lo cierto es que el citado bien inmueble no constituye por sí mismo el lecho cotidiano, máxime que el legislador es omiso en incluirlo dentro de los bienes considerados como inembargables. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 98/17-16-01-1/4200/17-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 20 de marzo de 2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas. (Tesis aprobada en sesión de 30 de octubre de 2018)