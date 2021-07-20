El Instituto de contadores presentó a la autoridad fiscal una propuesta para subsanar la falta de citas que aqueja a los contribuyentes desde hace más de un año. El Instituto Mexicano de Contadores...

El Instituto de contadores presentó a la autoridad fiscal una propuesta para subsanar la falta de citas que aqueja a los contribuyentes desde hace más de un año. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente informó que presentó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una propuesta para subsanar la falta de citas. De acuerdo con el IMCP, sus asociados constantemente refieren quejas por la falta de citas para realizar diversos trámites en el SAT, un problema que aqueja a los contribuyentes desde hace más de un año.

Propuesta para subsanar la falta de citas en el SAT

La propuesta de la Comisión Nacional de Síndicos, del IMCP, consiste en crear un espacio digital en la página del SAT, donde el contribuyente registre la cita que requiere. Esto se haría para que se lleve control de la necesidad de citas y de la apertura de éstas, y para que se asignen conforme la lista antes mencionada. De acuerdo con el IMCP, lo anterior crearía un control de solicitudes y asignaciones de citas para los trámites que se tienen que hacer de manera presencial. Así se evitaría la especulación que se da al respecto de las citas, y se generaría tranquilidad y transparencia para los contribuyentes. Puedes ver lo que publicó el IMCP sobre la propuesta que presentó al SATaquí / Fecha de publicación: 14 de julio de 2021.

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