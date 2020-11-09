Entre los involucrados en la red de empresas fantasma se encuentra José Luis Higuera Barberi, ex directivo de Omnilife y Chivas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró una red ...

Entre los involucrados en la red de empresas fantasma se encuentra José Luis Higuera Barberi, ex directivo de Omnilife y Chivas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró una red de empresas fantasma con más de 324 factureras involucradas en, por lo menos, seis actos de simulación. Entre los involucrados se encuentran José Luis Higuera Barberi, ex directivo de Omnilife y Chivas, así como Manuel Ignacio Vejarano Restrepo, dueño de las clínicas Láser Visión. De acuerdo con el periódico Reforma, estos son los seis esquemas y cómo se identifican en la investigación de Hacienda:

Chiva o José Luis Higuera Barbieri.

Visión o Manuel Ignacio Vejarano Restrepo.

MAU o Mauricio Aramburo Sánchez.

Ganaderos o Pérez Salazar.

SAFARI o León de la Barra de la Garza Evia.

CASCATTA o PAB.

¿Cómo funciona la red?

Para entender cómo funciona la red, podemos ver el ejemplo de clínicas Láser Visión. Esta empresa realizó operaciones con las siguientes empresas dentro de la misma red:

Comercializadora Torres Nova

Comercializadora Vila Nova

Soluciones Tecno Profesionales OGS

Administrador de Factor Humano Eureka

Money Maker

Tecnoff Servicios Especializados

Grupo Moravid Asesores

Comercio y Negocios Golden Field

Frumentarii

Servicios Empresariales Ozhiel

Algunas de estas empresas ya eran investigadas por Hacienda. Por ejemplo, las dos primeras ya habían sido señaladas en el listado global definitivo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Además, el 2 de agosto, Soluciones Tecno Profesionales OGS presentó un amparo contra el embargo de sus cuentas, pero fue rechazado.

La red estaba relacionada con funcionarios del SAT

Hacienda encontró la red cuando investigaba a una de las empresas, Arrendadora Franllutti. De acuerdo con Reforma, el 3 de agosto de 2018, la Arrendadora Franllutti entregó la residencia de Jardines del Pedregal como pago por un contrato de prestación de servicios no especificados al exfuncionario del SAT Héctor Taurino Landa Cabrera. Poco después, Hacienda llevó a cabo una investigación interna sobre este pago. En ese momento, los únicos ingresos registrados de Landa eran sus salarios como funcionario del SAT. Con este dinero, no podía comprar la casa de 15 millones de pesos. La investigación también encontró que Landa no reportó el regalo ante la Secretaría de la Función Pública. En 2015, Hacienda encontró a los accionistas de Franllutti: Luisa López Calderón y Daniel Álvarez Toledo, con el 50% de las participaciones, y María Gaudelia López, la representante legal. El problema es que los tres eran adultos mayores, uno ya había muerto, una estaba jubilada y una no tenía ninguna actividad económica. Los mismos nombres estaban registrados en 0tras empresas de la red como accionistas y representantes. Con información de Reforma https://www.reforma.com/detectan-megarred-de-firmas-fantasma/ar2066990?v=3 https://reforma.com/tVsSEr/regalan-mansion-a-ex-jefe-del-sat/

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