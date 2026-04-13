Si sientes que hoy las revisiones del SAT son más rápidas, más agresivas y difíciles de anticipar, no es una impresión: la fiscalización en México está cambiando.

Si sientes que hoy las revisiones del SAT son más rápidas, más agresivas y difíciles de anticipar, no es una impresión: la fiscalización en México está cambiando.

La autoridad ya no solo revisa declaraciones o te solicita corregir inconsistencias cuando detecta algo evidente. Ahora cuenta con más información, más cruces de datos y herramientas tecnológicas que le permiten identificar riesgos mucho antes y con mayor precisión.

Para las empresas, esto significa una cosa: el cumplimiento fiscal ya no puede verse solo como una obligación periódica. Hoy también es una estrategia de prevención.

De la revisión tradicional a la fiscalización inteligente

Durante muchos años, muchos contribuyentes operaron con una lógica relativamente conocida: presentar declaraciones, conservar comprobantes y atender requerimientos cuando llegaban.

Ese modelo ya no alcanza.

La autoridad fiscal tiene hoy la capacidad de revisar información de manera más rápida, más automatizada y constante. CFDI, declaraciones, operaciones, cruces de datos y consistencia documental forman parte de un entorno de vigilancia mucho más sofisticado.

Esto es lo que cada vez más se entiende como fiscalización inteligente: un modelo donde la autoridad usa tecnología y análisis masivo de información para detectar posibles riesgos fiscales.

Y aunque para muchos esto suena lejano o técnico, en realidad tiene efectos muy concretos para cualquier negocio.

¿Por qué este cambio debe importarle a una empresa?

Porque el problema ya no es únicamente cometer un error en una declaración.

Hoy también puede ser un problema:

no tener bien integrada la documentación de soporte;

no poder demostrar con claridad la materialidad de una operación;

mantener inconsistencias entre CFDI, contratos, contabilidad y operaciones reales;

o reaccionar tarde frente a una revisión que puede avanzar en muy poco tiempo.

En otras palabras: ya no basta con tener papeles.

Ahora importa cada vez más que esos papeles cuenten una historia coherente, verificable y defendible.

El artículo 49 Bis del CFF: una señal clara del nuevo entorno

Uno de los puntos que mejor refleja este cambio es el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación incorporado por la Reforma Fiscal 2026.

La incorporación del artículo 49 Bis al Código Fiscal de la Federación confirma el endurecimiento del entorno de fiscalización. Se trata de un procedimiento de verificación que debe concluir en un plazo máximo de veinticuatro días hábiles y cuyos efectos pueden ser especialmente sensibles para la continuidad operativa del contribuyente. Entre ellos, destaca la posible suspensión de la emisión de CFDI desde la notificación de la orden, así como la necesidad de desvirtuar en un lapso breve observaciones que pueden involucrar operaciones e información correspondientes a uno o varios ejercicios fiscales. En ese contexto, la capacidad de respuesta documental, contable y jurídica adquiere una relevancia decisiva.

Para una empresa, eso puede traducirse en presión operativa, presión documental y, sobre todo, presión jurídica.

El tema no es solo fiscal: también es estratégico

Aquí está una de las claves que muchas empresas todavía no están viendo con claridad:

la nueva fiscalización no solo exige cumplimiento contable o tributario. También exige orden interno, control documental y capacidad de defensa.

Eso implica revisar preguntas como estas:

¿la documentación realmente soporta la operación?

¿existe trazabilidad entre contrato, CFDI, pago, entrega y contabilidad?

¿el expediente de la operación resistiría una revisión inmediata?

¿la empresa podría responder en poco tiempo con evidencia clara y suficiente?

Estas preguntas no son teóricas. Son parte del nuevo mapa de riesgos.

Lo que cambia para contadores y asesores

Para contadores, fiscalistas y asesores, este nuevo escenario también exige evolucionar. Ya no basta con enfocarse en el cumplimiento periódico. Hoy el valor profesional también está en ayudar al cliente a prevenir, documentar, ordenar y reducir riesgos antes de que llegue la autoridad.

Eso cambia la conversación con el cliente.

Ya no se trata solamente de “cumplir para presentar”, sino de cumplir para resistir una revisión. Y esa diferencia puede ser decisiva.

La defensa fiscal también tiene que modernizarse

Otro punto importante es que la defensa fiscal ya no puede apoyarse exclusivamente en los argumentos de siempre.

Claro que siguen siendo relevantes los temas de competencia, formalidades, fundamentación y motivación. Pero el entorno actual obliga a sumar nuevas preguntas:

¿cómo se construyó la presunción de riesgo?

¿qué tan transparente es el proceso que llevó al acto de autoridad?

¿hubo una valoración real del caso o solo una lógica automatizada?

¿la medida es proporcional?

¿el contribuyente tuvo una oportunidad efectiva de defenderse?

La defensa fiscal del presente requiere comprender que la tecnología no elimina los límites legales de la autoridad.

¿Qué deberían hacer hoy las empresas?

Más que esperar a que llegue una revisión, conviene empezar por fortalecer la casa desde dentro.

Eso implica:

revisar operaciones sensibles;

robustecer expedientes documentales;

validar consistencia entre CFDI, contratos, pagos y contabilidad;

identificar áreas de riesgo;

y diseñar una estrategia preventiva, no solo reactiva.

Las empresas que entiendan esto a tiempo estarán en mejor posición para responder, corregir y defenderse.

Conclusión:

La fiscalización en México ya entró en una nueva etapa. La autoridad cuenta con más información, más cruces, más velocidad, más presión sobre la sustancia real de las operaciones.

Para las empresas y para sus asesores, el mensaje es claro: adaptarse ya no es opcional.

Quien siga enfrentando este nuevo entorno con herramientas del pasado corre el riesgo de reaccionar tarde.

Hoy, más que nunca, la mejor defensa comienza con la prevención.

Autor: Miguel Ángel García Piña, Licenciado en Contaduría y Licenciado en Derecho por la UNAM, Especialista en Justicia Administrativa por el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo.