Walmart publicó un comunicado en un periódico de circulación nacional donde reconoce el pago que hizo al SAT El pasado 25 de mayo, Walmart de México anunció que llegó a un acuerdo con el Servicio d...

Walmart publicó un comunicado en un periódico de circulación nacional donde reconoce el pago que hizo al SAT El pasado 25 de mayo, Walmart de México anunció que llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar 8 mil millones de pesos para concluir asuntos fiscales por la venta de Vips y otras marcas de restaurantes a Alsea. En febrero de este año, el SAT exigió un pago de 10 mil millones de pesos derivado de la venta de la cadena de restaurantes en 2014. El día siguiente de dar a conocer el anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a Walmart:

Una buena noticia. Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de ocho mil millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar. Mi reconocimiento a Walmart, porque estamos hablando de una empresa de regular tamaño, pudieron contratar a los mejores abogados y fiscalistas, irnos a tribunales. En vez de eso, decidieron revisar las cuentas y aceptarlo.

Al parecer, el caso sí estuvo cerca de ir a tribunales con abogados y fiscalistas. Fuentes anónimas revelaron a Bloomberg que el acuerdo se dio después de que Walmex fue amenazada con cargos penales de fraude. Así, a principios de este año, el SAT presentó una denuncia penal ante fiscales federales en contra de la empresa.

Walmart, IBM y FEMSA deben disculparse

Aunque ya pagaron los impuestos debidos, la deuda de Walmart todavía no está saldada por completo. La empresa firmó un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según El Universal, la minorista debía publicar, en un diario de circulación nacional, una disculpa y un exhorto a la sociedad a que cumplan sus obligaciones fiscales. La empresa firmó el acuerdo el 7 de julio y publicó la disculpa ayer con la firma de su representante legal, Alberto Manuel Sepúlvera González Cosío. El anuncio dice que "WAL-MART de México S.A. de C.V. ha llegado a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pagó al SAT el 25 de mayo de 2020, la cantidad de 8 mil 79 millones de pesos para concluir asuntos fiscales sustanciales, que incluye la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes Vips". También dice que todas las empresas deben operar bajo el marco legal. El propio Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, compartió en su cuenta de twitter el desplegado de Walmart México y Centroamérica. [embed]https://twitter.com/cromero\_aranda/status/1280991009183346689[/embed] El caso de IBM es un poco distinto. En primer lugar, la empresa debe 669 millones de pesos al fisco. Además, aunque ya firmaron el acuerdo con la SHCP, todavía no publican el anuncio en el periódico. Por último, está FEMSA. En mayo, la empresa anunció un pago de 8,790 millones de pesos en impuestos. De acuerdo con sus representantes legales, hubo "diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero". Se espera que FEMSA también firme el acuerdo y presente su anuncio como Walmart.

Con información de El Universal.

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