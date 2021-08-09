El contribuyente argumentó que la crónica escasez de citas vulneraba su derecho al acceso a un servicio público. Desde que empezó la pandemia de COVID-19, la escasez de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se volvió la norma. Los contribuyentes han tenido que esperar meses para poder obtener una y realizar trámites esenciales para su negocio, como la obtención de la e-firma. Hace poco, el Juzgado Sexto de Distrito de Chiapas otorgó un amparo a un contribuyente que forzó al SAT a darle una cita. El diario Reforma reporta que el pagador de impuestos llevaba desde diciembre de 2020 intentándolo y hasta marzo de 2021 no lo había logrado. Así, usando capturas de pantalla como evidencia demandó al fisco por vulnerar su derecho al acceso a un servicio público. El SAT contraargumentó que no se trataba de un acto ilegal, pues el contribuyente podía simplemente volver a intentar si las citas se agotaban. Para corroborar la situación, agentes del juzgado intentaron conseguir una cita y no pudieron hacerlo durante todo un mes. Al ver esto, el juez Eduardo Garibay decidió conceder el amparo al contribuyente.

Buscan soluciones alternas

La escasez ha incentivado la aparición de varias iniciativas, como @SATsincitas, una cuenta en Twitter que avisa a sus seguidores cuando hay una cita disponible, o Sacarcita, un portal de internet que saca tu cita por ti, dicen usar una programa informático para checar continuamente la disponibilidad de citas y emplear personas para llenar manualmente los códigos captcha. Las anteriores no son soluciones reales al problema de escasez de citas, pues en primer lugar el número de citas disponible, lo que está en el fondo del problema, no aumenta. El número de citas permanece constante, lo que se logra con iniciativas como las anteriores es que éstas pueden ser acaparadas por un reducido número de personas. Así, quienes tengan la fortuna de seguir a @SATsincitas en Twitter o usar el servicio de Sacarcita obtendrán la suya, pero los miles de contribuyentes que desde hace meses intentan, sin éxito, conseguir una, siguen sin poder hacerlo.

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