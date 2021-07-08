El Infonavit anunció que ahora su programa de liquidación de créditos es más flexible. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó sobre la flexibilizac...

El Infonavit anunció que ahora su programa de liquidación de créditos es más flexible. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó sobre la flexibilización del programa que permite a los derechohabientes liquidar su crédito con un descuento. La novedad consiste en que el descuento al que pueden acceder ahora es del 50%, y que el crédito no necesita tener una antigüedad de 10 años. Anteriormente el programa otorgaba descuentos de entre el 5 y el 40% del crédito, dependiendo del nivel de ingreso del trabajador al momento de adquirir el crédito. También se eliminó el ingreso mínimo que debían tener los trabajadores al momento de adquirir el crédito, que tenía que ser menor o igual a las 236 veces el salario mínimo.

Reglas de operación

El programa, informa el Infonavit, tendrá las siguientes reglas de operación:

Los créditos elegibles deberán tener un saldo por pagar igual o menor al 25% del monto inicial. Para valorar el cumplimiento de esta condición, se actualiza tanto el monto del crédito inicial como el actual según el valor de la unidad mixta Infonavit (UMIX).

Si el crédito es cofinanciado, el descuento sólo se aplicará al monto aportado por el Infonavit.

Para los créditos con reestructura activa que considere un porcentaje de quita condicionada al pago, el porcentaje del descuento considerará el saldo total del financiamiento.

Excepciones

No son elegibles para el descuento los siguientes tipos de créditos y programas del Infonavit:

Infonavit Total

Infonavit Total AG

Mejoravit

Arrendavit

Tu Casa es Posible

ConstruYO

Segundo Crédito

Cumplir Cuenta

Responsabilidad Compartida

Fideicomisos

¿Cómo sé si mi crédito es elegible para obtener el descuento?

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit, lo cual podrás hacer haciendo clic en esta liga. Posteriormente consulta la sección "Saldos y Movimientos". Otra alternativa es llamar al teléfono 800 008 3900. Si tu crédito es elegible para el programa, se te indicará el monto a pagar con descuento, así como la fecha límite para hacerlo. El saldo de la deuda se liquidará en cualquier banco, para lo cual sólo será necesario el númeor de crédito que servirá como referencia. Es importante tomar en cuenta que el pago puede hacerse en una sola exhibición, o varios dentro del mismo mes. Además, el dinero no se devolverá una vez hecho el depósito.

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