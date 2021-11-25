La solicitud para la cancelación de los CFDI se puede presentar a través del portal de internet del SAT. El nuevo esquema de cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por ...

La solicitud para la cancelación de los CFDI se puede presentar a través del portal de internet del SAT. El nuevo esquema de cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por el que se requiere que el receptor del documento acepte la cancelación del mismo, entró en vigor desde el 1 de noviembre de 2018. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, los CFDI se pueden cancelar a través del portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se puede ingresar a la herramienta Cancela y recupera tus facturas del SAT aquí. Dicha herramienta permite consultar, ver el detalle, recuperar o cancelar una factura.

Pasos para solicitar la cancelación de los CFDI

Los pasos a seguir para solicitar la cancelación de los CFDI son los siguientes:

Da clic en el botón Ejecutar en línea. Autentícate con la e.firma o contraseña. De las opciones presentadas, elige Consultar facturas emitidas. Captura los criterios de búsqueda. Visualiza el resultado. Selecciona el CFDI que deseas cancelar. Da clic en Cancelar seleccionados.

Por cada CFDI a cancelar se debe especificar si este es cancelable sin aceptación o con aceptación. Fiscalia explicó que para los CFDI cuya cancelación se solicita al receptor del mismo, se debe señalar el estatus del proceso de cancelación, de entre alguna de las siguientes opciones:

Cancelado con aceptación.

Solicitud rechazada.

Plazo vencido.

Además, señaló que quienes cuenten con sistemas comerciales de facturación, estos deben incluir los mecanismos para llevar a cabo las cancelaciones. Es importante recordar que la cancelación y sustitución de los CFDI no debe afectar su deducibilidad.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16534

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