Para evitar fraudes en esta promoción comercial en línea que dura hasta el lunes 1 de junio, la Condusef publicó medidas a considerar para quienes realicen compras por internet. La Hot Sale empezó ...

Para evitar fraudes en esta promoción comercial en línea que dura hasta el lunes 1 de junio, la Condusef publicó medidas a considerar para quienes realicen compras por internet. La Hot Sale empezó el pasado 22 de mayo y se extenderá hasta el próximo lunes 1 de junio. Es un periodo en el que las tiendas en línea promocionan atractivas ofertas para hacer compras por internet. Obviamente, también es un terreno fértil para los estafadores. Para evitar que caigas en fraudes, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) difundió medidas de seguridad para quienes realicen compras en el comercio electrónico.

1. Antes de realizar una compra, por favor…

Evita el acceso a ofertas que lleguen por correo electrónico, ya que pueden ser de dudosa procedencia, es mejor entrar al sitio del comercio oficial. Asegúrate que la dirección del sitio (URL) comience con “https://”, ya que esto indica una conexión segura. Cerciórate que el dispositivo en el que efectuarás la compra tenga actualizados antivirus y programas de detección de software malicioso. Revisa la opinión de otros usuarios respecto a su experiencia de compra en el comercio de tu interés.

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2. Durante la compra, debes hacer esto:

Revisa la presencia de un pequeño candado cerrado en la ventana del navegador antes de introducir los datos de tu tarjeta. Guarda la información de contacto del vendedor para cualquier duda o aclaración. Nunca selecciones la opción “Recordar contraseña” cuando te registres en línea en una computadora pública. Guarda o imprime los comprobantes de pago, así como la confirmación de la compra.

3. Verifica estos datos para evitar un fraude

Revisa frecuentemente tu estado de cuenta. Activa los sistemas de alertas por SMS para recibir notificaciones de movimientos en tus cuentas. Reporta de manera inmediata cualquier cargo o consumo no reconocido. Evita introducir datos sensibles desde una red wi-fi pública ya que en muchos de estos se pueden robar tu información. Entra alternadamente a las páginas web tecleando la dirección en la barra del navegador y comprueba que el dominio sea correcto. Actualiza el sistema operativo de tus computadoras para no tener vulnerabilidades de seguridad. Utiliza una contraseña diferente para cada sitio. Cambia tus contraseñas periódicamente. Cuenta con licencia vigente de antivirus con la finalidad de proteger tu navegación. Verifica el certificado de seguridad con el inicio de la dirección en línea que visitas con “https”. Evita hacer clic en enlaces sospechosos o que recibas por email.

Finalmente, para cualquier duda o consulta adicional, comunícate a la Condusef vía telefónica al 55 53 400 999 o bien en su portal de internet www.condusef.gob.mx.

Micrositio sobre comercio electrónico de la Condusef

Adicional a esto, la Condusef habilitó el micrositio sobre comercio electrónico que podrás visitar en esta liga. En él encontrarás las siguientes secciones:

Cómo puede ayudarte Condusef. Tipos de Pago. Tipos de Fraude. Medidas de Seguridad. Lo que debes saber. Estadísticas. Preguntas frecuentes.

Crecimiento del comercio electrónico

Para darnos una idea de cómo está el comercio electrónico en México, la propia Condusef tiene esta estadística: “En 2019, los usuarios de tarjetas de crédito y débito intentaron realizar un total de 722 millones de operaciones de compra en sitios de comercio electrónico, de las cuales solo resultaron exitosas el 59% de ellas, es decir 422.6 millones”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2019/08/despues-de-la-falla-con-las-tarjetas-de-credito-condusef-pide-revisar-estados-de-cuenta/ De acuerdo a los movimientos registrados, según la Condusef, del total de las operaciones exitosas, el 65.7% fueron con tarjetas de débito, mientras que el restante 34.3% se efectuaron con tarjetas de crédito. Estás son las cifras comparativas de 2015 a 2019 realizadas por la Condusef, que presentan un incremento del 29.3% en los últimos dos años.

Compras autorizadas con tarjetas en sitios de Comercio Electrónico Año Millones de operaciones Millones de pesos Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Total Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Total 2015 24.1 13.8 37.9 43,623 8,402 52,025 2016 47 43.2 90.2 60,502 18,012 78,514 2017 76.9 96.8 173.7 90,619 39,581 130,200 2018 111.7 173.2 288.9 122,693 67,601 190,294 2019 145 277.6 422.6 147,814 98,223 246,037

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