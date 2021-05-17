El estímulo fiscal aprobado será aplicable del 15 al 21 de mayo, fecha en que será actualizado nuevamente. Cada viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el monto del estímulo fiscal del impuesto especial sobre la producción y servicios (IEPS) que aplicará a las gasolinas y diésel la próxima semana. El nuevo estímulo empieza su aplicación el sábado y termina el viernes de la próxima semana, cuando se actualiza el monto del estímulo nuevamente. El subsidio para la gasolina Magna aplicable del 15 al 21 de mayo será del 38.48% del estímulo fiscal, por debajo del porcentaje actual, de 39.7%. Esto significa que el monto del estímulo fiscal para este combustible será de 1.96 pesos, y que los consumidores tendrán que pagar una cuota de 3.14 pesos. En lo que respecta a la gasolina Premium, el porcentaje del estímulo será del 7.39% del estímulo, por debajo del 9.3% actual. Así, la reducción del IEPS será de 0.31 pesos y la cuota, de 4 pesos. En lo que respecta al diésel, el porcentaje del estímulo que se aplicará es del 17.99%, por encima del 14.24% que aplicó la semana anterior. La reducción del IEPS será por 1.01 pesos y la cuota que se pagará, de 4.61 pesos. El estímulo fiscal fue introducido como un mecanismo para suavizar los cambios abruptos en el precio de los combustibles, de modo que los consumidores no vean afectado su bolsillo. En ese sentido, que se reduzca el estímulo fiscal durante una semana no significa necesariamente que el precio de la gasolina subirá, pues la forma en que se calcula éste depende de varios factores. Cuando algunos de estos factores se mantienen bajos, como podría ser el caso del precio internacional del petróleo, se puede reducir el estímulo fiscal sin incrementar el precio final de los combustibles.

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