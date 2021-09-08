Las áreas de Recursos Humanos se enfrentan a más carga de trabajo debido a la reforma. Con los cambios derivados de la reforma a la subcontratación, la carga de trabajo, así como en el enfoque en l...

Las áreas de Recursos Humanos se enfrentan a más carga de trabajo debido a la reforma. Con los cambios derivados de la reforma a la subcontratación, la carga de trabajo, así como en el enfoque en las áreas de Recursos Humanos han visto ajustes importantes. Una encuesta realizada por evaluar.com a directivos y gerentes del sector encontró los siguientes resultados:

El 35% de los encuestados dijo que la carga laboral aumentó entre 30% y 50%.

El 29% de los encuestados reportó que la carga laboral aumentó entre 50% y 80%.

26% dijo que la carga aumentó entre 10% y 30%.

Para el 10% de los encuestados, el aumento fue de más de 100%.

En entrevista con IDC Online, Gabriela Rodríguez, Directora Regional para Latinoamérica de evaluar.com, explicó que antes de la reforma, los procesos y actividades de Recursos Humanos estaban subcontratados.

Nuevo enfoque

Esto permitía que el área se enfocara más en temas estratégicos en lugar de operativos. Con la reforma, Rodríguez cree que el área regresará a desempeñar un rol más operativo como lo hacía antes. Una de las consecuencias de este cambio es que se perderán los enfoques más importantes que se han logrado. Por ejemplo, en el desarrollo de talento y la retención. En una columna en El Economista, Rodríguez señaló algunos puntos estratégicos que las áreas de Recursos Humanos deben vigilar durante las reestructuraciones:

En primer lugar, enfocarse en implementar procesos de evaluación y desarrollo de competencias.

Las empresas también deben automatizar lo más posible. Con la reforma, las compañías deben, en muchos casos, contratar directamente a los trabajadores. Para agilizar este proceso, deben adoptar herramientas digitales que automaticen todos los procesos de publicar vacantes, filtrar candidatos, etc.

Por último, las áreas de Recursos Humanos deben especializarse. Esto permitirá un enfoque más estratégico donde cada miembro del equipo se centrará en un objetivo concreto.

Con información de IDC Online y El Economista https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Como-sera-ahora-la-gestion-del-talento-humano-sin-outsourcing-20210906-0099.html https://idconline.mx/laboral/2021/09/03/eliminacion-de-outsourcing-aumenta-carga-de-trabajo-en-rrhh

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