El objetivo de prohibir las bolsas de plástico es lograr un consumo responsable y que los capitalinos sean más conscientes con el medio ambiente y dejen de usar plásticos para no generar contaminación. La Ciudad de México, según datos de la Secretaría del Medio Ambiente, es generadora de alrededor de 13 mil toneladas de basura diariamente, de las cuales 8 mil 600 toneladas son enviadas a rellenos sanitarios y sólo mil 900 toneladas se van al reciclaje. En consecuencia, en enero se hicieron modificaciones al Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Una de las modificaciones fue la adición del artículo 35 Ter, que prohíbe la venta y entrega de bolsas de plástico al consumidor. En este sentido, este año entraron en vigor las reformas a la normatividad que prohíben la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables. El objetivo principal de estas medidas es lograr un consumo responsable, en donde los capitalinos sean cada vez más conscientes y dejen de usar plásticos para no generar contaminación a la ciudad y al planeta. La modificación al Reglamento se hizo en conformidad a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, que fue modificada en junio de 2019, prohibiendo la comercialización y distribución de plásticos de un solo uso como bolsas de plástico, cubiertos de un sólo uso, popotes, cápsulas de café, entre otros. El Reglamento establece que quien venda o distribuya plásticos de un sólo uso se hará acreedor a una multa de entre 500 y 2 mil unidades de medida y actualización (UMA). El valor vigente en 2020 es de 86.88 pesos, por lo que la multa oscilaría entre los 43 mil 440 pesos y los 173 mil 760 pesos.

Las excepciones

El Reglamento contempla algunas excepciones, como las bolsas compostables, las que deberán ser integradas a un plan de manejo adecuado. Tampoco quedan prohibidas las bolsas de plástico que se usen para el manejo de residuos, siempre que contengan un 50% de material reciclado post-consumo y sean reciclables en su totalidad. Si no hay una alternativa tecnológicamente viable, tampoco quedan prohibidas las bolsas de plástico usadas para prevenir el desperdicio de alimentos, que sean de uso médico o que sirvan para la seguridad de otros productos.

Habrá afectaciones a la industria

A pesar de que es una medida que favorece la conservación del medio ambiente, hay industrias que se verán afectados. Así lo expresó el presidente de Industriales de Bolsas Plásticas de México (Inboplast), Álvaro Hernández, pues afectará a los 293 mil 112 empleos directos de la industria y a los 44 mil 154 personas laboran en la fabricación de bolsas. Cabe destacar que los recursos generados por el pago de las multas mencionadas, deberán ser destinadas al Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

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