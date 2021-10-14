Los contribuyentes no presentaron pruebas para desvirtuar las acusaciones de que eran factureras. El martes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Oficio 500-05-2021-26014...

Los contribuyentes no presentaron pruebas para desvirtuar las acusaciones de que eran factureras. El martes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Oficio 500-05-2021-26014 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. Este artículo habla sobre contribuyentes que se sospecha han emitido facturas falsas. El cuarto párrafo establece que los contribuyentes que no hayan dado pruebas o no hayan sido suficientes para desvirtuar las sospechas serán publicados en un listado global. En este listado se encuentran sus nombres, razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Las empresas que presuntamente han emitido comprobantes por operaciones inexistentes son notificadas por tres medios: el buzón tributario, la página del SAT y el Diario Oficial de la Federación. Luego de ser notificados, los contribuyentes tienen 15 días para desvirtuar la presunción del SAT; es decir, para demostrar que en verdad se tienen los activos o personal para realizar la actividad amparada por los comprobantes emitidos. El SAT contará entonces con cinco días para evaluar las pruebas y, posteriormente, 30 días para publicar las listas de los contribuyentes que lograron desvirtuar exitosamente la pretensión y aquellos que, por presentar pruebas insatisfactorias, serán inscritos en las listas definitivas. A estos últimos se les cancelará el certificado de sello digital, con lo que ya no podrán emitir facturas y las que hayan emitido perderán todo efecto fiscal, así que ya no podrán ser deducibles.

80 contribuyentes a la lista negra

Los siguientes contribuyentes no aportaron pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción. Debido a esto, se encuentran en el listado definitivo del artículo 69-B.

RFC Nombre, denominación o razón social 1 AAHV580710NF0 ARANZABAL HERNANDEZ VICTOR ALFONSO 2 AMN150723CMA AGROPRODUCTOS Y MAQUINARIA EL NIDO, S.A. DE C.V. 3 APR141023DA2 AN PRIME, S.A. DE C.V. 4 ARC150401LY4 ARCHASERV, S.A. DE C.V. 5 ARE150819B60 ARRENDADORA RENTOD, S.A. DE C.V. 6 ASP1610207M1 ASPRIG, S.A. DE C.V. 7 ATE14013197A ASESORIA TEOTL, S.A. DE C.V. 8 BIP150917CC9 BIOAMBIENTAL INDUSTRIALES PETROLERO, S.A. DE C.V. 9 CAS150413317 COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA Y SERVICIOS PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V. 10 CBE150807PZ5 CONSEIL BEST, S.A. DE C.V. 11 CDG121205SMA CORPORATIVO DO GARI, S.A. DE C.V. 12 CDV160707LX7 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIGAR - AT, S.A. DE C.V. 13 CIM120126EN3 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE MODULOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. 14 CME131028B27 COMERCIALIZADORA MERCANS, S.A. DE C.V. 15 CPR1012139H1 CONSTRUCTORA PRESITE, S.A. DE C.V. 16 CRC170627TS2 CARPAK REMODELACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 17 CRE090904KA3 CREDIMOSA, S.A. DE C.V. 18 CSG170304H51 CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V. 19 CTR1504298R7 CONSTRUCCIONES TROCLAR, S.A. DE C.V. 20 CTS111013F94 CONSTRUCCIONES TRIJA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 21 DAC131107MZA DISTRIBUIDORA, ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA DISABCO, S.A. DE C.V. 22 DAN151217KG7 DISTRIBUIDORA ANTON, S.A. DE C.V. 23 DEDN790225T10 DELGADILLO DIAZ NOEL DARIO 24 DIT120731BA2 DESARROLLO INTEGRACIONAL TYRION, S.C. 25 FAJ140312GLA FAJOE, S.A. DE C.V. 26 FCO141229PK9 FANNIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 27 FER170119CQ1 FERDIGAN, S.A. DE C.V. 28 FNE121114QQ6 FUERZA NEUTRA, S.A. DE C.V. 29 GCG080331I29 GRUPO CONSTRUCTOR GSG, S.A. DE C.V. 30 GUEM880921RJ7 GUTIERREZ ESPINOZA MARTIN 31 GVO130503MB3 GRUPO VOIMAKAS, S.A. DE C.V. 32 HEI140411HT6 HOME EXPERIENCE INMUEBLES, S.A. DE C.V. 33 HEMG8611082G7 HERNANDEZ MARTINEZ GRISELDA ANAHI 34 HEMV9309167E0 HERRERA MORALES VICTOR MANUEL 35 HID110705Q12 HUMAN IDENTITY, S.A. DE C.V. 36 IVE080730GE0 INTEGRADORA VEHORDEMEX, S.A. DE C.V. 37 KEI140613G37 KALI EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. 38 KSE130510GZ7 KLASS SERCOM, S.A. DE C.V. 39 KUBM590125IG9 KU BRITO MAXIMILIANO 40 LEAA880516SG3 LEYVA ARMAS ARELY 41 LRM090429PX2 LOGISTICA RECOLECCIONES Y MENSAJERIA, S.A. DE C.V. 42 LULL840930N70 LUNA LEON LUZ DALILA 43 MARG950724NQ2 MALDONADO RIVERA GAMALIEL 44 MBL160602I36 MAQUILADORA BLOE, S.A. DE C.V. 45 MCM140930LE0 MODERN CAVE MAKERS, S.A. DE C.V. 46 MIC141205NX7 MICOD, S.A. DE C.V. 47 MLE161110C48 MULTISERVICIOS LERGO, S.A. DE C.V. 48 MOHS860704444 MORENO HERNANDEZ SANDRA KARINA 49 MSG140912UN3 MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL FENIX, S.A. DE C.V. 50 MUD170502NS6 MUDADS, S.A. DE C.V. 51 MUSJ9202012Y8 MUÑIZ SORIA JUANA JAZMIN 52 NNE12123158A NT NECTED, S.A. DE C.V. 53 PAPC880712D73 PARRAL PEÑA JOSE CARLOS 54 PAR170209JL2 PROVEEDORA ARMENTEROS, S.A. DE C.V. 55 PBG121019LP3 PONMYNG BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V. 56 PCT180307IQ0 PROVEEDORA LA CONCHITA TEPE, S.A. DE C.V. 57 PFR160329JC1 PRODUCTOS FAMILIARES RAMIREZ, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 58 PGM1207268T1 PIELES GLOBAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 59 PRA170504KI0 PRAITY, S.A. DE C.V. 60 PWA141118JX2 PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE C.V. 61 RAE150613TB6 REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS MONACO, S.A. DE C.V. 62 RIAG711027355 RIVERA ARIAS GEORGINA 63 ROCJ6910089MA ROMERO CHAVEZ JORGE HORACIO 64 ROPC671229G3A RODRIGUEZ PALOMO MA. DEL CONSUELO 65 ROR141209189 REMEDIACION Y OPERACION DE RELLENOS, S.A.P.I. DE C.V. 66 SAM130227QP0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOBA, S.A. DE C.V. 67 SAN1612157N5 SERVICIOS AFKO DEL NORTE, S.A. DE C.V. 68 SCO161128563 SOLDEVILLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 69 SES1310103F7 SOLUCIONES ESCARLATA, S.C. 70 SFA141007PW6 SERVICIOS FISCALES EN ADMINISTRACION SIC, S.A. DE C.V. 71 SIC120920JW5 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA IDEAL, S. DE R.L. DE C.V. 72 SIC1503122P2 SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES AGROPECUARIOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. 73 SIM180914827 S&P INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 74 STR150826DM8 SIGREC TRADING, S.A. DE C.V. 75 TCT140331PXA TECNO CUEROS Y TANINOS CUPRA, S.A. DE C.V. 76 TKE170303FW1 TRANSPORTES KERCHAK, S. DE R.L. DE C.V. 77 UAMC770811UP4 UGALDE MIRELES CESAR ISRAEL 78 WHO170509E25 WIND HUND OPERACIONES Y SERVICIOS, S.C. 79 WIL160527JK0 WILDLING, S.A. DE C.V. 80 ZCP160705AN7 ZEAN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

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