Debido al importante decremento del Producto Interno Bruto (PIB) especialistas en el tema vislumbran un SAT más agresivo con la recaudación. La crisis económica que ha azotado a México y al mundo entero ha obligado a plantear nuevas formas de recaudación para que las arcas publicas no se vean tan afectadas. Al respecto, José Alfredo Franco Hernández, director del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, en entrevista para El Heraldo pronosticó que si bien es cierto que no habrá nuevos impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) será más puntual y agresivo debido al oscuro panorama de recaudación que se prevé para el próximo año. Recordemos que el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará el Paquete Económico 2021 ante la Cámara de Diputados, el cual tendrá que tomar en cuenta la crisis económica del COVID-19 y el decrecimiento del PIB de -18.7% alcanzado hasta el segundo trimestre del año. Franco Hernández considera que el compromiso del presidente de no crear o incrementar impuestos, al menos durante los primeros tres años de gobierno, hará que la fiscalización por parte del SAT sea más agresiva con los impuestos que ya existen. No obstante, el especialista no descarta la posible implementación en 2021 del impuesto a las herencias, sugerido anteriormente por el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y mencionado recientemente de nuevo por el senador Ricardo Monreal. Hernandez recuerda que tal propuesta plantea cobrar un porcentaje mínimo de entre el 1 y 3% sobre herencias mayores a 20 millones de pesos. “Una reforma fiscal no implica sólo nuevos impuestos, sino también nuevas maneras de recaudar los ya existentes con nuevas metodologías”, aseguró.

Política fiscal progresiva

Este domingo, el senador Ricardo Monreal anunció que en este periodo ordinario de sesiones propondrá una nueva política fiscal progresiva que permita al gobierno de México afrontar la falta de recursos derivada de la pandemia de COVID-19. Asimismo, el líder de Morena en el senado se pronunció a favor de tratar de convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, a pesar de que el presidente ha dicho en numerosas ocasiones que no incrementaría los impuestos; además adelantó que tres comisiones de la cámara alta ya analizan la propuesta. “Estoy listo para deliberar, comentar, para intentar convencer al ejecutivo federal de la necesidad de implementar una nueva política fiscal progresiva, un nuevo pacto fiscal, que nos permita enfrentarnos a estos efectos pos-Covid.” Ricardo Monreal en entrevista para El Financiero. También dejó abierta la posibilidad de crear nuevos impuestos, no sin mencionar “que pague más quien más tiene”. Con este pacto fiscal se busca subsanar los huecos de presupuesto que ha dejado la falta de recaudación que ha generado ya recortes en todas las dependencias federales y la eliminación de algunas subsecretarías. Con información de El Heraldo de México

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