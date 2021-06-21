El CCE y el IMCP se comprometieron a trabajar con ética, integridad y transparencia.

El viernes pasado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) firmaron un convenio para comprometerse a trabajar con ética, integridad y transparencia. El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, dijo que hay quienes piensan que los contadores se coluden con los empresarios para eludir o evadir el pago de impuestos. Pero aclaró que las organizaciones empresariales y profesionales están comprometidas con la ética, integridad y transparencia. Por eso, el presidente del principal organismo empresarial del país explicó que con el convenio, sus agremiados se están comprometiendo con el cumplimiento amplio y transparente. Así, las empresas podrán ser auditadas en cualquier momento. Por su parte, la presidenta del IMCP, Diamantina Perales Flores, dijo que los contadores ayudarán a las organizaciones con diagnósticos integrales, como asesores de negocios, para generar valor en las empresas. La contadora dijo que con el convenio, los integrantes del IMCP también se comprometen a trabajar con valores, ética y transparencia.

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