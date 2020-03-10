Te decimos qué son los ingresos acumulables con el propósito de que tengas un cierre oportuno. A continuación mencionaremos qué son y cómo se identifican. Los ingresos acumulables son aquellos que ...

Te decimos qué son los ingresos acumulables con el propósito de que tengas un cierre oportuno. A continuación mencionaremos qué son y cómo se identifican. Los ingresos acumulables son aquellos que hay a durante el ejercicio fiscal y que deberás considerar para fines del pago del impuesto sobre la renta (ISR). Quedarán excluidos todos aquellos que por la misma ley puedan ser considerados como no acumulables, así como los no ingresos.

¿Qué son los ingresos acumulables?

De acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) (artículo 16), se consideran ingresos acumulables todos aquellos que las personas morales residentes en México hayan tenido en el ejercicio. Éstos pueden ser de los siguientes tipos:

en efectivo,

en bienes,

en servicio,

en crédito

en crédito,

provenientes de establecimientos en el extranjero,

el ajuste anual por inflación,

los determinados por la autoridad,

los derivados de la transmisiòn de propiedad de bienes por pago en especie,

ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, terrenos, títulos valor, partes sociales o aportaciones de participación patrimonial,

provenientes de construcción o mejora de inmuebles,

recuperación de créditos incobrables,

cantidades recibidas para hacer pagos por cuenta de terceros (a menos que estén amparados por un CFDI),

intereses devengados a favor,

y los préstamos.

En el caso de la enajenación de bienes o prestación de servicios, la acumulación se dará::

Cuando se expida el comprobante fiscal,

se envíe o entregue materialmente el bien o se preste el servicio,

o cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el pago

En el caso del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes será de esta forma:

Cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones,

las contraprestaciones sean exigibles,

o cuando se expida el comprobante fiscal.

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