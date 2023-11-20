El desarrollador web se dedica a que todo dentro de los sitios web funcione correctamente. Esto implica tanto lo que el usuario ve (su estructura externa) como lo que no ve (su funcionamiento inter...

El desarrollador web se dedica a que todo dentro de los sitios web funcione correctamente. Esto implica tanto lo que el usuario ve (su estructura externa) como lo que no ve (su funcionamiento interno). De manera muy resumida, el desarrollo web se encarga de que los sitios web sean óptimos y fáciles de navegar. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para convertirte en un desarrollador web a través de un curso de desarrollo web online.

¿Qué es el desarrollo web?

El desarrollo web se centra en crear sitios web y aplicaciones que se adapten a las necesidades del cliente. Dado que el desarrollo web se dedica a que todo dentro de los sitios web funcione correctamente, los desarrolladores web muchas veces trabajan de la mano con los diseñadores web, pero sus trabajos son sumamente diferentes.

Diseñador web : se encarga de elegir paletas de colores, fuentes, recursos audiovisuales y a conceptualizar el estilo de los sitios web. Utiliza instrumentos como CMS Hub, Adobe Color CC o MockFlow.

: se encarga de elegir paletas de colores, fuentes, recursos audiovisuales y a conceptualizar el estilo de los sitios web. Utiliza instrumentos como CMS Hub, Adobe Color CC o MockFlow. Desarrollador web: se encarga de darle funcionalidad al concepto que el diseñador web establece a través de la escritura de código. Utiliza instrumentos como HTML, Git o MongoDB.

Para convertirse en un desarrollador web es esencial tomar un curso que te enseñe programación. TripleTen ofrece una formación que te enseñará todas las herramientas que necesitas. Veamos cuáles son.

Un curso que te enseña todas las herramientas que debe conocer un desarrollador web

El desarrollador web utiliza muchas herramientas. Una de ellas son los lenguajes de marcado de hipertexto, como HTML (HyperText Markup Language, por sus siglas en inglés), que sirve para la programación de la parte externa de los sitios web. La principal característica del HTML es que es un lenguaje de marcado de compatibilidad multiplataforma. El HTML se utiliza para construir la base de los sitios web y trabaja a la par de CSS (Cascading Style Sheets, por sus siglas en inglés), un lenguaje de hojas de estilo que permite especificar cómo se le presentan los sitios web a un usuario. Adicionalmente, quien quiera dedicarse al desarrollo web necesitará dominar JavaScript, un lenguaje de programación que se utiliza para crear interfaces y aplicaciones complejas. Sin embargo, este no es el único lenguaje de programación que un desarrollador web necesita conocer. Para programar la parte interna de los sitios web, se deben dominar otros lenguajes como Java, Python, PHP e inclusive PostgreSQL. Puedes adquirir todos estos conocimientos de programación a través de cursos en línea. En el bootcamp de desarrollo web de TripleTen podrás aprender todo lo que necesitas. El curso te enseña desde lo más básico, como HTML o CSS, hasta temas más complejos como base de datos y servidores.

Beneficios laborales de aprender este curso de desarrollo web online

Toda empresa necesita un sitio web. Por tanto, toda empresa necesita un desarrollador web que sepa de programación. El desarrollo web te abre las puertas laborales a una industria en crecimiento. Algunas ventajas de aprender desarrollo web con un curso online son:

Demanda. El desarrollo web tiene una alta demanda laboral. Debido a ello, a muchos empleadores les interesa más que tengas las habilidades necesarias para realizar el trabajo que experiencia. Afortunadamente, es una profesión que se puede dominar a través de un curso en línea.

El desarrollo web tiene una alta demanda laboral. Debido a ello, a muchos empleadores les interesa más que tengas las habilidades necesarias para realizar el trabajo que experiencia. Afortunadamente, es una profesión que se puede dominar a través de un curso en línea. Comodidad. Debido a la naturaleza del desarrollo web, es posible conseguir un empleo remoto o híbrido. Esto te da la posibilidad de tener un mayor control sobre tu propio horario e incluso vivir en cualquier lugar que desees.

Debido a la naturaleza del desarrollo web, es posible conseguir un empleo remoto o híbrido. Esto te da la posibilidad de tener un mayor control sobre tu propio horario e incluso vivir en cualquier lugar que desees. Crecimiento profesional . El desarrollo web te ofrece un plan de carrera con posibilidad de crecimiento. En tan solo un año puedes pasar de ser un desarrollador web junior a uno intermedio.

. El desarrollo web te ofrece un plan de carrera con posibilidad de crecimiento. En tan solo un año puedes pasar de ser un desarrollador web junior a uno intermedio. Ingresos. Los ingresos dentro de la industria IT son sumamente altos y por encima del promedio. El desarrollo web tiene la ventaja de ofrecer un salario competitivo y estabilidad económica.

Cualquier persona puede aprender desarrollo web con el curso de desarrollo web de TripleTen. No necesitas experiencia previa y no importa de dónde vengas; TripleTen te ofrece una formación teórica y práctica enfocada en los resultados. En solo diez meses, podrás tener un empleo con un buen ingreso salarial.

Razones por las cuales tienes que unirte a este curso de desarrollo web

Bases de datos, HTML y Node.js son herramientas y conceptos a los que un desarrollador web se enfrenta todos los días. Si bien parecen apantallantes, TripleTen creó un curso diseñado de tal forma que te sentirás acompañado a través de todo tu proceso educativo; un curso de desarrollo web sumamente interactivo y flexible que se adapta a tus horarios. ¡Atrévete a tomar el siguiente gran paso en tu carrera profesional y únete al bootcamp de desarrollo web! Tu futuro al alcance de un click; ingresa a https://tripleten.mx/ para inscribirte. Aprovechar el código promocional FUTURO30 para obtener un 30% de descuento en el total del curso.