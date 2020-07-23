Empresarios están de acuerdo con las reformas al sistema pensionario en MéxicoRepresentantes del sector empresarial celebraron la reforma al sistema pensionario, la cual plantea beneficios importantes para los trabajadores. Para lograrlo, propone el incremento a las aportaciones patronales, la disminución de semanas de cotización que garanticen una pensión, la reducción del cobro de comisiones de las Afores, así como un sistema de inversión seguro para quienes así lo deseen. Estas reformas plantean un cambio legislativo al artículo 4to de la Constitución, así como a la Ley del IMSS, con el fin de que los cambios al sistema de pensiones mencionados con antelación puedan ser aplicables. Carlos Salazar, director del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó que la reforma al sistema pensionario es un hecho histórico que beneficiará las condiciones de vida de más de 20 millones de mexicanos para tener una jubilación digna. Añadió que el Consejo a su cargo respalda esta propuesta como una solución a las afectaciones de los trabajadores mexicanos, en beneficio para su futuro, reiterando la responsabilidad social y el compromiso del CCE con el país. https://twitter.com/cceoficialmx/status/1285997088946319362 Explicó que “ésta es una muestra clara de nuestro compromiso del sector empresarial, que busca soluciones innovadoras que permitan elevar el bienestar de los trabajadores mexicanos; además, realizarlo durante la actual crisis económica se vuelve trascendente”. Agradeció a las doce organizaciones del sector empresarial, coordinadas a través del CCE, que han colaborado en conjunto para encontrar una solución mediante esta reforma. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/al-determinar-operaciones-inexistentes-el-sat-debe-analizar-el-modelo-de-negocio/ Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mediante un comunicado de prensa mencionó que celebran el consenso de trabajadores, gobierno y patrones, para reformar el sistema pensionario de México, el cual procura el futuro de los trabajadores a tener acceso a un retiro digno. Explicó que “en el sector empresarial estamos convencidos de que uno de los principales patrimonios que tienen los trabajadores es su fondo de ahorro para el retiro, por ello la importancia de que lo fortalezcamos y lo cuidemos, todos”. Coparmex concluyó que siempre han impulsado iniciativas que busquen el fortalecimiento del bienestar de los trabajadores mexicanos dentro de la economía formal, impulsando a la vez el crecimiento de México. https://twitter.com/Coparmex/status/1285982799380586497 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/procuraduria-fiscal-y-estados-perseguiran-penalmente-defraudacion-fiscal/ Con información de el Gobierno Federal.

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