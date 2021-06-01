Aunque las empresas ya se encuentran en la etapa de recuperación, siguen reportando problemas importantes por la pandemia. Esta semana, el INEGI presentó la tercera edición de la Encuesta sobre el ...

Aunque las empresas ya se encuentran en la etapa de recuperación, siguen reportando problemas importantes por la pandemia. Esta semana, el INEGI presentó la tercera edición de la Encuesta sobre el impacto generado por la covid-19 en las empresas (ECOVID-IE). De acuerdo con la encuesta, de 1,873,000 empresas, el 85% se vio afectado negativamente por la pandemia. Esto representa una leve caída frente a la segunda edición de la encuesta, cuando el 86.6% reportó efectivos negativos. En la primera edición, el 93% reportó estos efectos.

Los problemas principales

Estos son los problemas más importantes reportados por la encuesta:

El 73% de las empresas reportó una disminución de ingresos.

50% reportó una baja en la demanda.

29% reportó escasez de productos.

Para solucionar estos problemas, el 66% de las empresas cree que la mejor política de apoyo del gobierno serían estímulos fiscales. En segundo lugar, se encuentra la transferencia de efectivo con 34%.

Además de esto, la parte laboral de las empresas también ha sufrido mucho. Según la encuesta, el 18% de las empresas ha tenido que reducir su personal; esto es más alarmante si tomamos en cuenta que el porcentaje aumentó de 16% en la edición pasada.

Por otro lado, el 13% de las empresas ha recurrido al recorte de sueldos o prestaciones para enfrentar los efectos de la pandemia. En este rubro también se registró un aumento frente a la última edición.

Mal panorama para el empleo

Otro dato importante es que solo el 9% de las empresas planea aumentar su plantilla en los próximos tres meses. Así, el 86% de las empresas espera no hacer cambios de personal en el mismo periodo. Para Julio Santaella, presidente del INEGI, estos datos demuestran el mal estado del mercado laboral. Con información de El Economista y El Financiero https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Recortes-de-personal-y-de-sueldos-enmarcan-la-reactivacion-de-las-empresas-en-2021-20210531-0109.html https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/31/pandemia-afecto-a-mas-del-85-de-las-empresas-en-mexico-inegi/

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